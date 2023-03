پنجاب اور خیبرپختونخوا میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ، عمران خان نے اہم اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب اور خیبرپختونخوا میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان نے اہم اعلان کردیا.

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں عمران خان نے کہاکہ ہم عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں،آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کا فرض تھا اور معززججز نے آج اپنے فیصلے کے ذریعے یہ فرض نہایت بہادری سے نبھایاہے۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے کہاکہ یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر تصدیق کی ایک مہر ہے،ان کاکہناتھا کہ ہم اپنی جیل بھروتحریک معطل کررہے ہیں ، کی پی کے اور پنجاب میں انتخابی مہم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

We welcome the SC judgement. It was responsibility of SC to uphold Constitution & they have valiantly done that through their judgement today. It is an assertion of Rule of Law in Pak. We are suspending our Jail Bharo movement & moving forward with elec campaigns in KP & Punjab.