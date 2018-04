پی ٹی آئی خواتین کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال ،معروف اینکر رابعہ انعم کا عابد شیر علی اور رانا ثنا اللہ کا عوامی سطح پر معافی نہ مانگنے تک انٹرویو کے بائیکاٹ کااعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ روز پی ٹی آئی کا لاہور میں ہونے والا جلسہ کامیاب رہا یانہیں اس بات کا اندازہ تو آئندہ الیکشن میں ہو ہی جائے گا،لیکن اس جلسے میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے مسلم لیگ ن کے رہنماﺅں رانا ثنا اللہ اور عابدشیر علی کے بیانات پرضرور تنقید کی جاتی رہے گی ۔جس پر نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ دیگر سیاسی قائدین کی جانب سے بھی شدید مذمت کی جارہی ہے ۔

پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے کہا جلسے میں سیاست دانوں کی فیملیاں بھی شریک تھیں، ن لیگ کی لیڈر شپ گندی زبان استعمال کر رہی ہے، رانا ثنا جیسے لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔

تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سندھ اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر شہلا رضا نے بھی لیگی رہنما کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ایسے بیانات سے بے حد افسوس ہوا،عمران خان کی اہلیہ کے لیے طلال چوہدری کے الفاظ بھی افسوس ناک ہیں، ہمیں کسی کی ذات سے متعلق ایسی باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

پی ٹی آئی چیرمین عمران خان نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ رانا ثنااللہ اور اس قبیل کے دوسرے کردار شریفوں کی ذہنیت اور انکی نظر میں خواتین کے مقام و حرمت کی عکاسی کرتے ہیں۔

Will boycott interviewing Abid Sher Ali, Rana Sanaullah and all such misogynist creeps if they don’t publicly apologise. Enough is enough.

All female anchors/journos should boycott them. #RespectWomen