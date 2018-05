سکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکشن اسٹڈیز یو سی پی کی جانب سے ورکشاپ

لاہور ) پ ر )کول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیزیوسی پی کی جانب سے Quantitative Analysis using SPSS, Data Collection & Interpretation پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر شاہد سورایا، ڈائریکٹر جنرل ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب نے ورکشاپ کا افتتاح کیا اور بتایا کہ نئی تکنیک کا استعمال آج کل کے دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر خالدنے Data Collection جبکہ ڈاکٹر افشیں نے quantitative analysis and interpretation of data using SPSS پر سیشن دیے۔ ورکشاپ میں مختلف نجی و سرکاری جامعات کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف گجرات ڈاکٹر زاہد بلال نے ڈین سکول آف میڈیا ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈاکٹر مغیث الدین نے ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورکشاپ کیلئے بہترین ریسورس پرسنز کا انتخاب کیا گیا جس سے تحقیقاتی کام میں جدت لانے کیلئے مدد ملے گی۔ ورکشاپ کے اختتام پر ڈاکٹر مغیث الدین نے شرکاء میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے۔

