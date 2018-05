ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ،ایران نے اسرائیلی الزامات کی تردید کر دی

تہران(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایران نے اسرائیل کے اس دعوے کی تردید کردی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایران نے خفیہ طور پرایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تھی۔

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK

تفصیلات کے مطابق ایرانی وزیرخارجہ جواد ظریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹرپراپنے پیغام میں اسرائیل کی جانب سے ایران پرایٹمی ہتھیار بنانے کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی ہے۔جواد ظریف کا کہنا ہے کہ یہ پرانے الزامات کی تکرار ہے جن سے اقوام متحدہ کا ایٹمی ہتھیاروں کی نگرانی کا ادارہ پہلے ہی نمٹ چکا ہے۔

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7