قومی ایئر لائن کی پرواز پی کے 300 نیو اسلام آباد ایئر پورٹ پر لینڈ کر گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ایئر لائن (پی آئی اے )کی پہلی پرواز پی کے 300 نیو اسلام آباد ایئر پورٹ پر لینڈ کرگئی جہاں پی آئی اے کے صدر اور سی ای او نے مسافروں کا استقبال کیا اور ان میں گفٹ تقسیم کئے ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی سے آنے والی قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز پی کے 300 نیو اسلام آباد ایئر پورٹ پر لینڈ کر گئی ہے ،پی آئی اے کی پرواز میں 150 مسافر سوار تھے،

All set and ready to take off!! Passengers have boarded and also received memorabilia on this historic first flight to land at the New Islamabad International Airport! #FirstFlightPIA #NewAirportwithPIA #PIA pic.twitter.com/olcXgRLyVd