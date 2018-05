آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیراعظم عباسی کو اپنے ساتھ وزیرستان لے گئے اور وہاں پہنچ کر دونوں نے ایسا کام کردیا کہ عوام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا

میرانشاہ(ویب ڈیسک) وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ شمالی وزیرستان میں میرانشاہ مارکیٹ کمپلیکس اور غلام خان تجارتی ٹرمینل کا افتتاح کردیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا ان کے ہمراہ آرمی چیف بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے وہاں لوگوں کے معاشی معاملات کی بہتری اور انہیں روزگار دلانے کے لیے تعمیر کیے گئے میران شاہ مارکیٹ کمپلیکس اور غلام علی خان تجارتی ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ نیا بازار پاک فوج کے انجینئروں نے تعمیر کیا ہے۔

Prime Minister and COAS visited NWA. PM inaugurated Miranshah Market Complex and Ghulam Khan Trade Terminal. “Rehabilitation of TDPs and socio-economic uplift of FATA is priority objective of the govt. Army has done its job, now turn of political administration”, PM. pic.twitter.com/eE2lnvCHkg