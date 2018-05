فحش فلموں کی اداکارہ کے ساتھ تعلقات کے الزام کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نئی مصیبت میں پھنس گئے، معاملہ عدالت پہنچ گیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فحش فلموں کی سابق اداکارہ کی جانب سے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے ۔ مقدمہ نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا ہے جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اداکارہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔

پورن سٹار سٹورمی ڈینیئلز کے وکیل نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف توہین آمیز ٹویٹ کی وجہ سے ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔نیویارک کی وفاقی عدالت میں دائر مقدمے میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی قومی اور بین الاقوامی آڈیئنس استعمال کرتے ہوئے مس کلفرڈ پر حملہ کیا اور انہیں بدنام کیا۔صدر ٹرمپ کی ٹویٹ توہین آمیز ہے اور اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ مس ڈینیئلز نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ کسی نے انھیں دھمکایا تھا۔

Moments ago, we filed this lawsuit against Mr. Trump for his recent irresponsible and defamatory statements about my client @stormydaniels. He is well aware of what transpired and his complicity. We fully intend on bringing it to light. #buckleup #bastahttps://t.co/ZuBjI1EY9z