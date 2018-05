مینار پاکستان جلسے میں شریک عامر لیاقت کی ان تصاویر پر پاکستانیوں نے ایسے ایسے تبصرے کر دئیے کہ ہر کسی کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا، دیکھ کر عامر لیاقت بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ” بس کر دو یار!!!“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے 30 اپریل کو لاہور میں بڑے جلسے کا اہتمام کیا جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

اس جلسے میں پی ٹی آئی کے متعدد رہنماﺅں کیساتھ نئے شامل ہونے والے ڈاکٹر عامر لیاقت بھی شریک ہوئے جن کا میڈیا کیرئیر تو منازعہ ہے ہی لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں شریک ہوئے تو عمران خان کو بھی اس فیصلے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب عامر لیاقت کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔

ڈاکٹر عامر لیاقت ایک تصویر میں سب سے الگ تھلگ کسی سوچ میں گم نظر آئے تو ایک تصویر میں کچھ پریشان حال لگ رہے تھے۔ یہ تصاویر انٹرنیٹ پر تازہ ترین ”میمز“ کا موضوع بن گئیں اور پاکستانیوں نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے ایسے دلچسپ تبصرے کئے کہ خود عامر لیاقت کہہ اٹھیں گے ”بس کر دو یار۔۔۔“

صوفی نامی ایک صارف نے لکھا ”بالکل عامر لیاقت کی طرح مجھے بھی نظرانداز کیا جاتا ہے“

As ignored as Amir Liaquat in this photo pic.twitter.com/Cl7yekmP0Y — SuFii..???????? (@iSofyaanRajput) April 29, 2018

دانیال راجپوت نے لکھا ”کیا اتنا برا ہوں میں ماں“

ساریم حسن نے لکھا ”میں اپنی گھریلو تقریبات کا عامر لیاقت ہوں“

I'm the Amir Liaquat in my family events pic.twitter.com/zTq3QOTUyX — Sarim Hassan (@sarims_site) April 30, 2018

حیدر علی نے لکھا ”عامر لیاقت دیگر 49 لوگوں کیساتھ اکیلا محسوس کر رہے ہیں“

Amir Liaquat feeling alone with 49 other's????????#AmirLiaquat pic.twitter.com/fceLtLdGMm — Haider Ali (@HaiderA38864625) April 30, 2018

حمزہ شبیر نے لکھا ”اس سب شور شرابے میں سب رونق میں ان ہزاروں لوگوں میں اب بھی میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں الطاف بھائی!!!“

#PTIMinarePakistanJalsa Iss sab shaur sharabe main iss sab ronak main inn hazaron logon main I am still missing you Atlaf Bhai pic.twitter.com/zC794U6oaH — Hamza Shabbir (@hamza143awesome) April 29, 2018

سید مستجیب زیدی نے لکھا ”وہ وقت جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ’ یار یہ میں کہاں آ گیا ہوں‘۔“

That moment when you realize "Yar Mai Ye kahan agaya hun?" #PTIMinarePakistanJalsa #AmirLiaquat pic.twitter.com/jD8hSGyqPg — Syed Mustajab Zaidi (@Mustajab_zaidi) April 30, 2018

فراز شیخ نے لکھا ”عامر لیاقت پی ٹی آئی کے لاہور جلسے میں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں“

Amir liaquat feeling very happy in pti lahore jalsa pic.twitter.com/yhZ2lAE8Ui — FARAZ SHAIKH ???????? (@ShaikhWho) April 29, 2018

عمر نے عامر لیاقت کی ایک پرانی تصویر کو اس تصویر کے ساتھ جوڑتے ہوئے لکھا ”عامر لیاقت کی ریلنگ کیساتھ لٹکنے کی پرانی عادت ہے“

amir liaquat has a habit of hanging from railing pic.twitter.com/rMlkMTEI8b — ؑعمر (@Dadi_Aik_Minute) April 30, 2018

رمیز راجہ نے لکھا ”جب عامر لیاقت کو یہ احساس ہوا کہ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور جیتو پاکستان اور فہد مصطفی لوگوں میں بہت مقبول ہیں“

When Amir Liaquat realized that Ramzan is about to start and Jeeto Pakistan & Fahad Mustafa are much popular amongst people pic.twitter.com/km0O7uqfxJ — Ramiz Raja (@iramizraja_) April 29, 2018

معاذ نے لکھا ”میجر عامر لیاقت انفینٹی وارڈ میں بھی مر جاتے ہیں“

عائشہ نے لکھا ”جب عالم آن لائن ہو اور بچی آف لائن ہو“