اسلام آباد کے نئے ائیرپورٹ پر پہلی پرواز کے آتے ہی جرمن سفیر مارٹن کوبلر نے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر پاکستانی ان کا ”دیوانہ“ ہو گیا، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج اسلام آباد کے نئے ائیرپورٹ کا افتتاح کیا جس کے بعد پہلی پرواز بھی اتر گئی اور پائلٹ نے جہاز کی کھڑکی کھول کر پاکستانی پرچم بھی لہرایا۔

نئے ائیرپورٹ کے فعال ہونے پر پاکستانی تو خوش ہیں ہی لیکن اپنی پاکستان محبت کے باعث پاکستانیوں میں دلوں میں گھر کرنے والے جرمن سفیر مارٹن کوبلر نے بھی ایک ایسا پیغام جاری کیا ہے کہ ہر پاکستانی ان کا ”دیوانہ “ ہو گیا ہے اور ایک پاکستانی نہ ہو کر بھی انہوں نے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دئیے ہیں۔

مارٹن کوبلر نے ٹوئٹر پر پائلٹ کی جانب سے جہاز کی کھڑکی کھول کر جھنڈا لہرانے والی ویڈیو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ”نئے ائیرپورٹ سے ٹیک آف، لینڈ کرنے اور مہمانوں کا استقبال کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ 90 لاکھ مسافروں کو سہولت مہیا کرنے والے اس سٹیٹ آف دی آرٹ ائیرپورٹ کے فعال ہونے پر پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو۔“

Cannot wait to take off, land and welcome visitors at the new airport. Congratulations #pakistan for this state of the art airport with a capacity of 9 million passengers! https://t.co/mBRrLwK1Be