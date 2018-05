”گوتم گمبھیر ’دہشت گرد‘ہے کیو نکہ ۔۔۔“آسٹریلوی صحافی نے ایسا بیان دے دیا کہ پورے بھارت کو مرچیں لگ گئیں

سڈنی (ڈیلی پاکستان آ ن لائن )آسٹریلوی صحافی ڈینس فریڈمین نے بھارتی بلے باز گوتم گھمبیر کو ’زبانی دہشت گرد‘ قرار دے دیا۔

واضح رہے کہ پاکستان مخالف بیانات دینے کے لیے مشہور گوتم گھمبیر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ تعلقات ختم کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اگر پابندی عائد کرنی ہے تو تمام شعبوں پر عائد کی جائے۔گوتم نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان سے آنے والے کسی بھی شخص کو بھارت میں پرفارم کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ایسا تب تک کرنا چاہیے جب تک دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری نہ آجائے۔اس بیان کے بعد آسٹریلوی صحافی نے گوتم گھمبیر پرتنقید کرتے ہوئے انہیں ’ زبانی دہشت گرد‘ قرار دیا۔انہوں نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا کہ گوتم گھمبیر ایک ’زبانی دہشت گرد‘ ہیں، جو باتیں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے کی ہیں وہ بکواس اور خطرناک ہیں۔

Gautam Gambhir is a verbal terrorist. The crap he said again today re relationship between India / Pakistan is dangerous. — Dennis Dalit (@DennisCricket_) April 27, 2018

آسٹریلوی صحافی کے اس بیان پر بھارتیوں کو مرچیں لگ گئی اور انہوں نے معروف صحافی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا یا ۔

Lol...Dennis You are an attention seeking troublemaker . Perhaps it's best for you to ask your govt to give right to aboriginals who are being neglected and abused. India Pakistan is not your thing . #TerroristanSupporter — m.k. nokhwal (@mknokhwal1019) April 29, 2018

Why you care about my India and my Indian people ?? @GautamGambhir whatever he said he said about he’s country not you or your country .. so shut your mouth and find some news in your own country..looser — humsabekhain???????? (@sachin_shere) April 29, 2018

He said truth bro... Pakistan does not deserve anything... We can't need any relationship with Country like Pakistan... — Hasrat Khokhar™ (@hasratkh0khar) April 27, 2018

مزید : کھیل