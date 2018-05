”آپ کے پاپا کی سب سے اچھی بات کیا ہے۔۔۔؟“ عابد شیر علی کی بیٹی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اینکرپرسن ماریہ میمن نے ایسی ویڈیو شیئر کر دی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے لاہور جلسے پر تبصرے کے دوران خواتین کیلئے نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر رانا ثناءاللہ اور اور فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیریں مزاری کیخلاف نازیبا استعمال کرنے پر عابد شیر علی خوب تنقید کی زد میں ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”مجھے یہ اشتہار دیکھ کر اتنی شرم آئی کہ۔۔۔“ دودھ کے اشتہار میں لڑکی نے گائے کیساتھ ایسا کام کر دیا کہ ہر پاکستانی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پاکستان میں ٹی وی پر اشتہار چلا تو پاکستانی برہم ہو گئے، دیکھ کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا

تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کی جانب سے دونوں سیاستدانوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ دونوں سے متعلق پرانی ویڈیوز کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور معروف اینکر پرسن ماریہ میمن نے اب عابد شیر علی کی بھی پرانی ویڈیو جاری کر دی ہے جس میں ان کی بیٹی انٹرویو دے رہی ہے۔

یہ انٹرویو غالباً معروف صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے مشہور پروگرام ”ایک دن جیو کیساتھ“ میں لیا جس دوران وہ مختلف معروف شخصیات کیساتھ ایک روز گزارتے اور اسے کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے انٹرویو کے طور پر نشر کیا جاتا تھا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اسلام آباد کے نئے ائیرپورٹ پر پہلی پرواز کے آتے ہی جرمن سفیر مارٹن کوبلر نے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر پاکستانی ان کا ”دیوانہ“ ہو گیا، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا

انٹرویو کے دوران انہوں نے عابد شیر علی کی بیٹی سے سوال پوچھا کہ ” پاپا کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟“ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ ”کوئی نہیں۔“ ماریہ میمن نے ٹوئٹر پر یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے لکھا ”جب آپ کی اپنی بیٹی ہی آپ کے بارے میں کوئی ایک بھی اچھی بات نہ سوچ سکتی ہو۔۔۔“

When even your own daughter cannot think of any nice thing about you! pic.twitter.com/A3eUEKMp1I — Maria Memon (@Maria_Memon) May 1, 2018

یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہر کوئی اپنا موقف پیش کرنے کیلئے دلچسپ انداز اپنا رہا ہے۔

سہیل نامی صارف نے ایک شخص کی ماتھے پر ہاتھ رکھے تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا ”لا حول ولا قوة الا باللہ“

وینسم وسپرز نامی صارف نے لکھا ”عابد شیر علی کی بیٹی نے کیا تھپڑ مارا ہے“

Wht a slap by daughter @AbidSherAli ???????????? — ˌempʌɪˈriːən (@WinsomeWhispers) May 1, 2018

شعیب قریشی نے لکھا ”ایک دم سے جیو کو عورتوں کی عزت کا خیال آ گیا ہے۔ اس وقت منہ میں گھنگھرو ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں جب عمران خان اور اس کی پارٹی کے دیگر افراد بازاری زبان استعمال کرتے ہیں“

ایک دم سے جیو کو عورتوں کی عزت کا خیال اگیا ہے ۔ اس وقت منہ میں گھنگھرو ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں جب عمران خان اور اس کی پارٹی کے دیگر افراد بازاری زبان استعمال کرتے ہیں — #MerciArsene (@ShoaibQureshi93) May 1, 2018

اسد نے لکھا ”واہ میڈم اخلاقیات کے پرخچے اڑا رہی ہیں ۔ آپ باپ اور بیٹی کے رشتے کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ بچی کی عمر دیکھیں آپ تو اس سے بھی تحریک انصاف کی سپورٹ کی توقع کر رہی ہوں گی۔ لیول ہے یار بی بی تیرے جرنلزم کا“

واہ میڈم اخلاقیات کے پرخچے اڑا رہی آپ. باپ اور بیٹی کے رشتے کا مزاق اڑا رہی. وہ بچی کی عمر دیکھیں آپ تو اس سے بھی تحریک انصاف کی سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہونگی. لیول ہے یار بی بی تیرے جرنلزم کا — Tweetistan ???? (@asad_Pep) May 1, 2018

عائشہ بیگ نے لکھا ”اللہ آپ جیسا درندہ باپ کسی بیٹی کو نہ دے۔ آمین“

@AbidSherAli Allah ap jaisa darinda baap ki c beti ko na dain Ameeen. — Ayesha Baig (@AyeshaB06673689) May 1, 2018

متین الوحید نے لکھا ”مجھے اس کی بیوی اور بیٹی پر ترس آ رہا ہے“

I feel sorry for his daughters and wife. Really. — Mateen Ul Waheed (@__mateen) May 1, 2018

مصباح خان نے لکھا ”بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں جب اس جاہل انسان کے اپنی بیٹی کیلئے اچھی بات کوئی نہیں تو دوسرے کیا توقع کر سکتے ہیں؟“

بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں جب اس جاہل انسان کے اپنی بیٹی کے لیے اچھی بات کوئی نہیں تو دوسرے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ — Misbah khan Pti???? (@misbahkhan2321) May 1, 2018

سعد نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں“

Hahahahaha, bachay ghair siyasi hotay hain ???????? — Saad (@saadarshadd) May 1, 2018

احسن رضا نے لکھا ”سچ بولا بچی نے“

Sach bola bachi ne — Ahsan Raza (@ahsanraza930) May 1, 2018

جے خان نامی صارف نے لکھا ”مجھے عابد شیر علی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن جو ویڈیوآپ نے شیئر کی ہے وہ بھی اخلاقیات کے منافی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ عابد شیر علی کی طرح مت بنیں اوراس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں“

I have no sympathy for this abid sher chap. But what you posted is surely below the belt!? I implore you not to stoop down to his level and remove your tweet. — J Khan (@JKhan41300140) May 1, 2018

سارا بلوچ نے لکھا ”جس کی گھر میں عزت ہو وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتا“

جس کی گھر میں یہ عزت ھو وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتا — سارا بلوچ (@Bany_Kov) May 1, 2018

عامر شیخ نے لکھا ”یہ پوسٹ کرنے پر آپ کو شرم آنی چاہئے“