”احسن اقبال مزدوروں کا عالمی دن مبارک ہو کیونکہ۔۔۔“ ابرارالحق نے احسن اقبال کیلئے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ معروف صحافی اجمل جامی بھی چپ نہ رہ سکے، ابرارالحق نے ایسا کیا کہہ دیا؟ جان کر آپ کو بھی بے حد افسوس ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) یکم مئی کو پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور انہیں بنیادی حقوق کی فراہمی، تحفظ، ترقی اور احترام دینے کے حوالے سے کئی ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) رہنماءابرارالحق نے اس دن کو لے کر وزیر داخلہ احسن اقبال کو مذاق کا نشانہ بنا ڈالا۔

ان کی ٹویٹ سامنے آئی تو ناصرف پاکستانیوں کی جانب سے برہمی کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا جانے لگا بلکہ معروف صحافی اجمل جامی نے بھی بے حد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابرار الحق جیسی شخصیت کی جانب سے ایسی غیر ذمہ دار بات کی توقع نہیں تھی۔

ابرار الحق نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”احسن اقبال! آپ کو مزدوروں کے عالمی دن کی مبارک ہو۔ آپ دنیا کے امیر ترین مزدور ہیں جس کے پاس اقامہ ہے اور ایک وزیر بن کر بھی لوٹ رہے ہیں۔ جلد ہی آپ بھی مزدوروں والی تکلیفوں سے گزریں گے، انشاءاللہ“

Ahsan iqbal congrats to you on labour’s day ????you are the richest labourer of the world who holds Aqama and loots as a minister too, soon you are going to have labour pains inshaAllah ????????????