آرمی چیف کی ہزارہ کمیونٹی کے عمائدین سے ملاقات

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنر قمر جاوید باجوہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف دھرنے میں بیٹھے ہزارہ برادری کے عمائدین سے ملاقات اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کوئٹہ میں سیکیورٹی کے معاملات کا جائزہ لیں گے اور ہزارہ برادری کے عمائدین سے ملاقات کریں گے۔

تازہ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ پہنچ کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہزار کمیونٹی کے عمائدین سے ملاقات کر لی ہے ۔ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال ،وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ،وزیر داخلہ سرفراز بگٹی ،کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ اور آئی جی بلوچستان نے شرکت کی

