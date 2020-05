بھارتی اداکارہ سشمتا سین نے سورة العصر کی تلاوت کرکے مسلمان مداحوں کی خواہش پوری کردی، ویڈیو وائرل

ممبئی (ویب ڈیسک) معروف بھارتی اداکارہ سشمتا سین نے لائیو سیش کے دوران قرآن پاک کی سورة العصر کی تلاوت کرکے مسلمان مداحوں کی خواہش پوری کردی۔حال ہی میں بالی وڈ اداکارہ سشمتا سین نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بچوں کے ہمراہ لائیو سیشن کیا اور اس دوران اداکارہ نے مسلمان مداحوں کی خواہش بھی پوری کی۔

I was randomly watching her Insta Live and this what i came through. Thought i should share it with you all. Dilbar Dilbar is not the only reason you should Stan her. pic.twitter.com/2E7ZK95Gic