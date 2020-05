”نیویارک میں میرے کیمرہ مین اور پروڈیوسر کا انتقال ہو گیا “اداکارہ میرا کا آڈیو پیغام ، حیران کن خبر آ گئی

View this post on Instagram

میرے کیمرہ مین، پروڈیوسر اور اسسٹنٹ کا کورونا سے انتقال ہوگیا ہے، صرف تین سو ڈالر بچے ہیں جبکہ پاکستان واپسی کا ٹکٹ 3 ہزار ڈالر کا ہے، حکومت مجھ سمیت دیگر پاکستانیوں کے ٹکٹ کا بندوبست کرے۔۔ اداکارہ میرا کی امریکا میں سما کے نمائندے سے ٹیلیفونک گفتگو