تفضل رضوی کی جانب سے ہتک عزت کا دعویٰ، شعیب اختر نے بالآخر ردعمل دیدیا، اپنی وکالت کیلئے کسے منتخب کیا؟ سب کچھ بتا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے قانونی مشیر تفضل رضوی کے لیگل نوٹس کو جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے اس کا جواب دینے کیلئے ابوذر سلمان خان نیازی کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”مجھے تفضل رضوی کی جانب سے نوٹس موصول ہوا ہے جو من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں نے اس نوٹس کا جواب دینے کیلئے ابوذر سلمان خان نیازی کی بطور وکیل خدمات حاصل کی ہیں۔ میں تفضل رضوی کی نااہلی اور غیر تسلی بخش کارکردگی کے حوالے سے دئیے گئے اپنے بیان پر قائم ہوں۔“

I've received a notice from Tafazzul Rizvi which is based on lies & fabrications. I've engaged Mr @SalmanKNiazi1 as my lawyer to send befitting legal reply on my behalf to said notice. I stand by my words regarding incompetence & unsatisfactory performance of Mr. Rizvi.