سی پیک اتھارٹی کے چیئر مین لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ موٹروے کے نئے منصوبے سے متعلق خوشخبری سنادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سی پیک اتھارٹی کے چیئر مین اور معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ ہکلہ سے ڈی آئی خان موٹر ویز کا کام 69 فیصد مکمل ہو چکا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے سی پیک اتھارٹی کے چیئر مین لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ ہکلہ سے ڈی آئی خان موٹر ویز پر کام جاری ہے۔ چار لین کا موٹر وے292 کلومیٹر طویل ہے۔انہوں نے مزید لکھا کہ موٹروے کی تعمیر کا 69فیصد کام مکمل ہو چکا۔ تکمیل کے بعد فاصلہ 5 گھنٹے کے بجائے اڑھائی گھنٹہ میں طے ہو سکے گا۔

Hakla (near Islamabad) to DI Khan 4 lane Motorway (292.5 KMs)construction in full swing. 69% work completed. Travel time will reduce from 5 hours to 2.5 hours #cpec #CPECMakingProgress pic.twitter.com/s4dzZQHJgP