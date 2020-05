"میں اپنے تمام اثاثے بیچنا چاہتا ہوں، کوئی گھر اپنی ملکیت میں نہیں رکھوں گا" ...

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے تمام مادی اثاثے فروخت کردیں گے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں ایلن مسک نے کہا کہ وہ کوئی بھی مادی چیز اپنی ملکیت میں نہیں رکھنا چاہتے ، وہ تمام چیزیں فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی گھر کی ملکیت بھی نہیں چاہتے ۔

ایلن مسک نے ایک اور ٹویٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کی کمپنی ٹیسلا کے شیئرز بہت مہنگے ہیں۔ ان کے یہ ٹویٹ کرتے ہی کچھ منٹوں کے اندر ٹیسلا کے شیئرز کی مالیت میں 12 فیصد کمی ہوگئی ۔ اپنا یہ ایک ٹویٹ ایلن مسک کو بھی کافی مہنگا پڑا اور انہیں اپنے اس ٹویٹ کی بدولت چند منٹوں کے اندر ہی 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔

فوربز کے مطابق اس وقت ایلن مسک کے اثاثوں کی مالیت حالیہ نقصان کے بعد کم ہو کر 36 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔ وہ دنیا کے 23 ویں امیر ترین آدمی ہیں۔

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.