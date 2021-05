رشی کپور کی پہلی برسی، پوجا پاٹ بھی آن لائن رکھ لی گئی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وڈ اداکار رشی کپور کی پہلی برسی پراہلیہ نیتو کپور اور بیٹے رنبیر کپور نے آن لائن پوجا پاٹ رکھ لی۔

30 اپریل 2020 کو رشی کپور چل بسے تھے اور آج ان کی پہلی برسی پر نامور شخصیات اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ان کی یادیں تازہ کی جارہی ہیں۔وہیں کورونا کی بدتر صورتحال کے پیش نظر اہلیہ نیتو کپور اور بیٹے رنبیر کپور نے پہلی برسی پر آن لائن پوجا پاٹ رکھی ہے۔ اس ورچوئل پوجاپاٹ میں خاندان کے افراد شریک ہوں گے۔

Here's a glimpse of the puja organized by #NeetuKapoor on #RishiKapoor 's death anniversary! pic.twitter.com/K1PkpBmOOS