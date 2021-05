حکومتی پالیسیوں سے ظاہرہوتاہے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے، وزیر اعظم عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن ) وزیرا عظم عمرا ن خان نے ٹیکس محصولات میں اضافے پرایف بی آرکی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں سے ظاہرہوتاہے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایف بی آرنے اپریل میں 384 ارب محصولات اکٹھے کئے ہیں جس سے گزشتہ سال کے مقابلے محصولات میں 57 فیصداضافہ ہو اہے۔ گزشتہ سال اسی عر صے میں 240 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ جولائی تااپریل محصولات 14 فیصداضافے سے 3780 ارب تک پہنچ گئیں ہیں۔ حکومتی پالیسیوں سے ظاہرہوتاہے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔

I commend FBR efforts on achieving growth of 57% in April 2021 with collections recorded at Rs.384 bn compared to Rs.240 bn in April 2020. During Jul-Apr collections reached Rs.3780 bn - 14% higher than same period last yr. Shows our policies have led to broad-based econ revival.