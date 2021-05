پیمرا نے احسن خان کے شو پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا)نے اداکار احسن خان کے شو پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کردیا ہے۔

پیمرا کی جانب سےہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ فیض اللہ خان نیازی کے احسن خان کےایک نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے شو کےخلاف شکایت کرنے پر احسن خان پر یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ایڈوکیٹ فیض اللہ خان نیازی نے ٹوئٹر پر احسن خان کے شو کےخلاف نجی ٹی وی چینل کو جاری کیے گئے نوٹس کی تصاویر شئیر کرکےاس خبر کی تصدیق کی ہے۔

PEMRA saw fit to accept my arguments and impose a fine on @Express_Ent for using animals as props for the purposes of entertainment in its show Time Out with @Ahsankhanuk. The CoC upheld the rights of animals and stopped unnecessary pain and suffering being caused to them. pic.twitter.com/OJUvWvYOvm