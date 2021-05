جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فخز زمان ان دنوں کیا کررہے ہیں؟ جان کر آپ کو بھی خوشی ہو

مردان (ڈیلی پاکستان آن لائن )جارح مزاج اوپننگ بلے باز فخر زمان نے اپنے ابائی علاقے میں ذاتی زمین پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔

تفصیلات کے مطابق فخر زمان کا تعلق خیبرپختونخوا کے شہر مردان کے علاقہ کاٹلنگ سے ہے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر فخر زمان نے اپنے ایک کنال کے پلاٹ کو مسجد کےلیے وقف کیا تھا اور گزشتہ روز انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔

Fakhar Zaman has donated a plot of land in Katlang, Mardan district of KPK, for the construction of a mosque. Pictures are from the foundation stone-laying ceremony pic.twitter.com/SrZmX07le2