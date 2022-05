حنا پرویز بٹ نے شہباز گل اور رحیق عباسی کیخلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سے رجوع کر لیا

لاہور (ویب ڈیسک) مسلم لیگ (ن) کی رکن صوبائی اسمبلی حنا پرویز بٹ نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے شہباز گل اور عوامی تحریک کے رحیق عباسی کیخلاف وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے ) سے رجوع کرلیا۔

ایک بیان میں حنا پرویز بٹ نے کہا کہ میرے فیک موبائل سکرین شاٹ لگا کر پارٹی لیڈر شپ کو بدنام کیا جارہا ہے، شہباز گل اور رحیق عباسی میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کررہے ہیں، فیک فوٹو شاپ واٹس ایپ سکرین شاٹ بنانے پر سائبر کرائم ونگ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔حنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ جلد ایف آئی اے میں اندراج مقدمے کی درخواست جمع کراؤں گی جبکہ بعد ازاں انہوں نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کو شکایت جمع کرادی گئی ہے ۔

ٹوئٹر پر رحیق عباسی کی وہ پوسٹ شیئرکی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مسجد نبوی والے واقعہ کو مریم نواز صاحبہ نے براہ راست اپنی نگرانی میں عمران خان کے خلاف ایک مہم کی شکل دی، اس پر حنا پرویز بٹ کا کہنا تھاکہ یہ جعلی پوسٹ ہے ، میں اس برطانوی شہری کو ہتک عزت اور جعلی خبر پر برطانوی ہائیکورٹ میں بھی لے کر جائوں گی ۔

This is a fake post, doctored by PTI media cell. I have complained this to FIA cyber wing and I will take this British national to UK High court for defamation and fake news. I will be instructing lawyers in UK soon. Say no to fake news lies. https://t.co/p95dfdo1pV