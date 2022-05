"ایف بی آر کی تعریف تو بنتی ہے" تاریخی ٹیکس اکٹھا کرنے پر مفتاح اسماعیل  سابق حکومت کی ٹیم  کے معترف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے رواں مالی سال کے دوران بہترین انداز میں ٹیکس کلیکشن کا اعتراف کرلیا۔

ٹوئٹر پر اپنے بیان میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے رواں مالی سال کے دوران جولائی 2021 سے اپریل 2022 کے دوران پانچ ہزار 122 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے سے 28.7 فیصد زیادہ ہے۔ گزشتہ سال جولائی 2020 سے اپریل 2021 کے دوران تین ہزار 981 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا گیا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے دوران ٹیکس ریفنڈ کی شرح میں 30.1 فیصد اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 203 ارب جب کہ رواں سال 264 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز دیے گئے ۔ اس کارکردگی پر ایف بی آر کی تعریف تو بنتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن کی ایک بڑی وجہ بڑھتی ہوئی درآمدات ہیں، مثال کے طور پر امپورٹ سٹیج پر سیلز ٹیکس میں 58 فیصد اضافہ ہوا جب کہ مقامی اشیا کیلئے ٹیکس کی شرح میں دو فیصد کمی ہوئی۔ بہترین پالیسیوں کے ساتھ انہیں امید ہے کہ ایف بی آر کی یہ ٹیم بہترین پرفارمنس کامظاہرہ کرے گی اور قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔

A big factor in the increase however was increased imports. For instance, sales tax at import stage grew by 58% while it declined by 2% for local goods. With the right mix of policies and tools I am sure this team will perform even better & to the expectations of the nation. 2/2