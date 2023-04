وفاقی حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کیلئے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد نئی قیمت 288 روپے فی لیٹر ہوگی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے کمی کے بعد 176 روپے سات پیسے فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 10 روپے کی کمی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 164 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق پٹرول پر اضافے کی تجویز تھی لیکن پٹرول کی فی لیٹر قیمت 282 روپے برقرار رہے گی۔ قیمتوں کا اطلاق یکم مئی رات 12 بجے سے 15 مئی تک ہوگا۔

Petroleum Products Prices

from 01 May to 15 May‘23:

Reductions per litre :

High Speed Diesel Rs 5

SuperKerosene Oil Rs 10

Light Diesel Oil Rs 10

Petrol —No change

New Prices per litre:

Petrol Rs 282

HighSpeed Diesel Rs 288

KeroseneOil Rs 176.07

Light Diesel Rs 164.68