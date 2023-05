تیلگو کوریوگرافر چیتنیا نے جذباتی ویڈیو شیئر کرنے کے بعد خودکشی کرلی

ممیئی(ویب ڈیسک)تیلگو ڈانس کوریوگرافر چیتنیا نے ایک جذباتی ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد بھارتی شہر نیلور میں خود کشی کر لی۔

انڈیا ٹائمز کےمطابق تیلگو کوریوگرافر چیتنیا کی خود کشی کرنے کی وجہ ْقرض کا وقت پر ادا نا کرنا تھا۔ کوریو گرافر چیتنیا نے اس بات کا اعتراف اپنی آخری ویڈیو میں کیا۔ انہوں نے میں کہا کہ "میرے ماں باپ اور بہن نے میرا بہت اچھا خیال رکھا"۔ انہوں نے کہا کہ "میں نے بہت سے لوگوں کو پریشان کیا ہے جس وجہ سے میں اپنے دوستوں سمیت ان سب سے معذرت خواہ ہوں"۔

آخری ویڈیو پیغام میں چیتنیا کا کہنا تھا کہ "پیسوں کے معاملے میں لوگوں کا بھروسہ کھو چکا ہوں، اس لیے نہیں کہ قرض لیا بلکہ اس کو وقت پر ادا نہیں کر سکا"۔ان کا کہنا تھا کہ" میں ابھی نیلور میں ہوں اور آج میری زندگی کا آخری دن ہے، قرضوں سے متعلق مسائل کو برداشت نہیں کر سکتا"۔

This is unexpected #Chaitanya master, Suicide isn't a solution,u are such a talented soul yet couldn't understand how u could do this. It needs lot of guts to commit suicide,u could've used that courage to solve your problems,Super angry&sad on ur death#Dhee#RipChaitanyaMaster pic.twitter.com/6CpAkNvCn4