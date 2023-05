اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) حکومت نے امیروں پر مزید ٹیکس لاگو کرنے پر غور شروع کر دیا۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیرصدارت گزشتہ روز ریفارمز اینڈ ریسورسز موبلائزیشن کمیشن(آر آر ایم سی) کی میٹنگ ہوئی جس میں آر آر ایم سی کے چیئرمین اشفاق تولہ کی طرف سے سال 2023-24ءکے بجٹ میں کئی طرح کے نئے ٹیکسز لاگو کرنے کی تجویز دی گئی۔

Finance Minister Senator Mohammad Ishaq Dar chaired meeting of Reforms and Revenue Mobilization Commission(RRMC) and appreciated the efforts of the RRMC in recognizing issues and challenges in the exiting taxation system and for devising valuable suggestions for reforms(1/2) pic.twitter.com/xpKAqu68U1