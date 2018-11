انسانی سمگلنگ ۔۔۔ خوفناک حقائق ... قسط نمبر 6 انسانی سمگلنگ ۔۔۔ خوفناک حقائق ... قسط نمبر 6

ایشیا ء کے میدانی علاقے عرصہ قدیم سے اوپر سے اترنے والے چرواہوں سے آباد ہیں۔ ان میں وسطی میدانی علاقوں سے آنے والے ایشیاء کے تمام علاقوں میں جہاں تک وہ جاسکتے تھے پہنچ گئے۔ وسطی علاقوں سے میدانی خطوں میں ابتدا میں آنے والوں نے چین کی سرحدوں، مڈل ایسٹ، انڈین اور یورپی علاقوں تک اپنی زبان اور رہن سہن کو پھیلا دیا۔ ان چرواہوں یا خانہ بدوشوں کے بس میں نہ تھا کہ ایشیاء کے شمالی حصے جن کا زیادہ تر حصہ سائبیریا میں ڈھکا ہوا تھا کے گھنے جنگل اور برفانی صحرا کو عبور کرسکتے۔ ان علاقوں میں آبادی بہت پھیلی ہوئی تھی۔مرکزی اور میدانی علاقوں کو صحرا اور پہاڑوں کے گھیرے میں دیکھ کروہ مقامی معاشروں میں رہنے پر مجبور ہوگئے۔

کاوکوسس ہمالیہ، قراقرم کے صحرا اور صحرا گوپی ان گھوڑ سواروں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھے جن کو عبور کرنا انتہائی مشکل تھا۔ علاوہ ازیں شہری علاقوں کے باسی مقابلتاً ثقافتی اور فنی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ تھے لہٰذا وہ پہاڑوں سے اترنے والوں کے خلاف اپنے دفاع کے لئے حربی کارروائی بھی کرسکتے تھے۔ چنانچہ نیچے کی زمین ان گلہ بانوں کے لئے سود مند ثابت نہیں ہوسکتی تھی۔ ان چرواہوں نے چین، انڈیا اور مڈل ایسٹ کو فتح کرلیا اور یہاں بھی مقامی معاشروں میں رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہو گئے۔

سیاسی نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو براعظم ایشیاء میں متنوع آبادی اور زمین کے ایک بہت بڑے خطے کی بدولت سیاست کثیر الرخی ہونی چاہئے اور ایسا ہی ہے۔ ایشیاء میں آئینی آمریت، مطلق العنان بادشاہت، یک جماعتی حکومتیں ، وفاقی ریاستیں، صدارتی و پارلیمانی نظام ہائے حکومت، زیر تسلط علاقے، آزاد جمہورتیں اور فوجی آمرتیں حتیٰ کہ حکومت کے تمام نظام اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کئی ایک ممالک میں علیحدگی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔اگرچہ ابتدائی زمانے میں میسوپوٹو میامیں کچھ سیاسی نظام ہائے حکو مت جن کی تفصیل قدیم تحریروں میں پائی جاتی ہے ، چند ایک محکموں پر مشتمل تھے۔ لیکن ایشیاء میں تہذیب کی ایک طویل تاریخ ہے اور ابتداء ہی سے یہ خطہ سیاسی نظام سے وابستہ رہا ہے۔ ایک نہایت منتظم اور وسیع پیمانے پر چین میں پائی جانے والی سول سروس بھی ایشیائی سیاسیات کا حصہ رہی ہے۔

آج ایشیاء میں پایا جانے والا سیاسی ماحول ماضی میں سامراج اور نو آبادیات سے متاثر رہاہے۔ آج بھی کچھ ریاستیں اپنے ماضی کے کالونیل گورنروں سے قریبی تعلقات بحال کر رہی ہیں جبکہ باقی ماندہ ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں ،جس کے نتائج ابھی تک محسوس کئے جا رہے ہیں۔ آج صورتحال بہت پیچیدہ اور الجھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ جنوبی ایشیاء میں سب سے اہم مسئلہ ،جو خطے میں امن و امان قائم کرنے میں رکاوٹ ہے ،وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ خطے کے تینوں ایٹمی قوت کے حامل اہم ممالک اس مسئلہ میں براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور چین کشمیر پر کئی جنگیں لڑ چکے ہیں۔

صرف آسیان کا قیام ،تعاون اور مذاکرات کی طرف پیش قدمی ایک ہی امید افزا اقدام ہے جس سے مسائل کو گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ سارک کی تنظیم کے قیام کے بعد ماحول کسی حد تک خوشگوار ہوا ہے لیکن اس میں شامل ممالک کی تعداد بہت کم ہے ۔

معاشی حوالے سے دیکھا جائے تو ایشیاء جس میں چین کی معیشت شامل ہے دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ یورپی یونین جس میں سائپرس بھی شامل ہے جو ایشیاء میں واقع ہے کی معیشت سب سے بڑی ہے۔

گزشتہ عشرے سے چین اور بھارت کی معیشت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی ترقی 6% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ یو۔ ایس۔ اے اور یورپی یونین کے بعد چین دنیا کی بڑی معیشت ہے۔ اسی طرح انڈیا اور جاپان بالترتیب چوتھی اور پانچویں بڑی معیشتیں ہیں۔ ان کے بعد یورپی ممالک آتے ہیں جن میں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور اٹلی شامل ہیں۔ اگر زرمبادلہ کے الفاظ میں بات کی جائے تو جاپان دنیا کی تیسری اور ایشیاء کی سب سے بڑی معیشت ہے۔

براعظم ایشیاء قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہاں پٹرولیم اور لوہے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ زرعی پیداوار کی شرح بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً ان ممالک میں چاول کی پیداوار بہت زیادہ ہے جہاں کا موسم گرم مرطوب ہے۔ دیگر زرعی پیداوار میں گندم اور چکن قابل ذکر ہیں۔ وسطی ایشیاء اور جنوب مغرب کے علاوہ پورے ایشیاء میں جنگلات کی بہتات ہے۔ خوراک میں مچھلی ایک اہم ذریعہ ہے جو جاپان اور بنگلہ دیش میں کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔

مصنوعات میں ایشیاء کے جنوبی اور مشرقی حصے روایتی طور پر بہت مضبوط ہیں ۔خاص طور پر چین، تائیوان، جاپان، جنوبی کوریا اور سنگا پور۔ یہاں کی صنعت سستی اشیاء مثلاً کھلونوں سے لے کر اعلیٰ ٹیکنالوجی کی حامل چیزیں جیسا کہ کمپیوٹرز اور کاریں ہیں بنانے تک وسعت اختیار کر چکی ہے۔ یورپ، شمالی امریکہ اور جاپان کی بے شمار کمپنیاں ترقی پذیر ایشیاء سے سستی لیبر حاصل کرتی ہیں۔ ایشیاء میں بڑی صنعت ٹیکسٹائل کی ہے جہاں سب سے زیادہ افرادی قوت کو کھپایا جاسکتا ہے۔ دنیا میں کپڑے اور جوتوں کا خام مال جنوب مشرقی ایشیاء سے ہی سپلائی کیا جاتا ہے۔ ایشیاء میں تین بڑے اقتصادی مراکز ہیں۔ یہ ہانگ کانگ، سنگاپور اور ٹوکیو ہیں۔ انڈیا اور چین کی بڑھتی ہوئی صنعتیں اور کاروبا ران اقتصادی مراکز میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔

ایشیاء میں بہت سے علاقے دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں شہر، ریاستیں، چھوٹی چھوٹی قومیں یا زیرنگیں علاقے شامل ہیں۔ یہ علاقے بہت کم رقبہ اور بہت زیادہ آبادی پر مشتمل ہیں۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ آبادی ہے اور وسائل بھی ہیں لیکن بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے۔ ایشیاء میں سب سے گنجان آباد بڑی ریاست بنگلہ دیش ہے۔ جہاں 16کروڑ افراد زرعی زمین جو دریائے گنگا کے زیریں علاقے میں واقع ہے کے ارد گرد رہائش پذیر ہے ۔ اس علاقے میں 9 سو افراد فی مربع کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا میں بھی 11 کروڑ افراد رہتے ہیں جو 856 افراد فی مربع کلو میٹر کے حساب سے رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں مجموعی طور پر 42 افراد فی مربع کلو میٹر میں آباد ہیں۔ سب سے زیادہ گنجان آباد شہر جنوبی اور مشرقی ایشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ افریقہ میں قاہرہ اور لاگوس بھی اس قسم کے شہروں میں شامل ہیں۔

یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے کہ زیادہ آبادی والے ملک غریب ہوتے ہیں اور ان کی ترقی کی شرح اور قوت خرید کم ہوتی ہے۔ ایک جائزے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آبادی پڑھی لکھی اور ہنر مند ہو تو وہ سرمایہ کاروں کے لئے ایک بڑی مارکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو ترقی دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً چین جو دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے جی ڈی پی گروتھ میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ انڈیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے لیکن جی ٹی پی گروتھ میں یہ دنیا میں 11 ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر لیکن جی ڈی پی گروتھ اور قوت خرید کے اعتبار سے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا چوتھا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے لیکن جی ڈی پی میں 18 واں نمبر رکھتا ہے۔ برازیل کو دیکھیں وہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5 واں بڑا ملک ہے لیکن جی ڈی پی گروتھ میں اس کا آٹھواں نمبر ہے۔ اس کے برعکس پاکستان دنیا میں آبادی کے اعتبار سے چھٹا بڑا ملک ہے لیکن گزشتہ کئی سالوں سے امن و امان کی خراب صورتحال اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ اور قوت خرید میں دنیا میں 47 ویں نمبر پر آتا ہے ۔لہٰذا کسی ملک کی آبادی پڑھی لکھی اور ہنر کی دولت رکھتی ہو تو تعداد میں خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایشیاء کی آبادی 3 ارب 90 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے لیکن اس کے وسائل پوری دنیا کے وسائل کا 70% ہیں۔ اس لئے آبادی کے بڑھنے سے معیشت پر ہرگز اثر نہیں پڑے گا بشرطیکہ وسائل چند ہاتھوں میں نہ رہیں۔

ایشیاء کی ثقافت کئی قومیتوں کے لوگوں اور متعدد سماجی و نسلی گروہوں کے ثقافتی ورثے کا مجموعہ ہے۔ اس براعظم نے کئی تہذیبوں اور وسیع و عریض سلطنتوں کے عروج و زوال کو دیکھا ہے۔ اس میں مقامی نسلوں کی اکثریت پائی جاتی ہے جو پورے براعظم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان ثقافتوں میں اہم چین، جاپان اور انڈیا کی ثقافتیں ہیں۔ نئی تہذیب کی بنیادوں میں ان تینوں بڑی طاقتوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ مذہب کے حوالے سے ایشیائی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مذاہب کے ماننے والے اکثریت میں یہاں ہی قیام پذیر ہیں۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔

(الف) بہائی عقیدے کے ماننے والوں کی آدھی سے زیادہ آبادی ایشیاء میں رہتی ہے۔

(ب) بدھ ازم، یہ جاپان، سری لنکا، کوریا، چین، سنگاپور، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، میانمار، ملائشیا اور انڈیا میں رہتے ہیں۔

(ج) ہندو ازم۔ اس کے ماننے والے انڈیا، سنگاپور، ملائشیا، نیپال اور بالی میں رہتے ہیں۔

(د) اسلام: اس مذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ایشیاء میں سکونت پذیر ہے۔ یہ وسطی ، جنوبی اور جنوب مغربی ایشیائی ممالک کے علاوہ ملائشیا، پاکستان، برونائی اور انڈونیشیائی کے علاوہ مشرق وسطی میں زیادہ تر قیام پذیر ہیں۔

(و) سکھ ازم، یہ انڈیا، ملائشیا اور ہانگ کانگ میں قیام پذیر ہیں۔

(ہ) تاؤ ازم ۔ اس کے پیروکار چین، ویتنام، سنگاپور، اور تائیوان میں پائے جاتے ہیں۔

(ء) زرتشت۔ ان کی ایک بڑی تعداد پاکستان، ایران اور انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ایشیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب جن کے ماننے والوں کی اکثریت دوسرے ممالک میں رہتی ہے مندرجہ ذیل ہیں۔

(ی) عیسائیت۔ ان کی کچھ تعداد جنوبی کوریا، سنگاپور، ملائشیا، انڈونیشیا، مشرقی تیمور، انڈیا اور فلپائن میں پائی جاتی ہے۔

(ے) جیوڈ ازم۔ ان کی آبادی کا آدھا حصہ ایشیا میں رہتا ہے۔

براعظم ایشیاء میں انسانی سمگلنگ کی صورتحال

’’یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو انسانوں کے درمیان محبت، بھائی چارے، مساوات اور باہمی یگانگت کا درس دیتی ہے لیکن انسانوں کا استحصال اس سچائی پر مذاق کرتے ہوئے اسے گھور رہا ہے جو اس دنیا کا ایک تاریک پہلو ہے۔ ہم محفلوں، گھروں اور اداروں کے بنچوں پر جس بات کی وکالت کرتے ہیں اس کا انحراف تنہائی میں کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں چونکتے۔ استحصال کی کئی شکلیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کسی دوسرے کے حصے کا رزق اپنے پیٹ میں انڈیل دے یا اس کے حصے کا رزق اس تک پہنچنے نہ دے۔ مہذب دنیا کے باشندے غیر مہذب دنیا کے باشندوں سے زیادہ خونخوار واقع ہوئے ہیں۔ غاروں اور جنگلوں میں انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر پیٹ بھرتا تھا اور کسی کے شکار کردہ جانور کو اٹھا کر اپنے قبیلے کو دیتا تھا، جب کہ آج کا مہذب انسان چالاکی اور عیاری سے یہ سب کچھ کر رہا ہے جو خفیہ رکھا جاتا ہے۔‘‘

ترک وطن یا ہجرت کرنا انسانی تاریخ جتنا ہی پرانا انسانی عمل ہے۔ اس کے محرکات اب بھی وہی ہیں جو ہزاروں سال قبل تھے۔ یعنی غربت اور پرامن زندگی کا فقدان۔ جب سے دنیا کے خطوں میں باقاعدہ حد بندی اور خوراک کی ملکیت کا تصور مضبوط ہوا ہے قانون اور قاعدے بننا شروع ہوئے جو طاقتور کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ سالمنڈنے قانون کی تعریف اسی پیرائے میں کی تھی۔ اس کا کہنا ہے ’’Law is the command of soveriognty یعنی مقتدر کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے‘‘ جب انسانی تہذیب نے دوسری کروٹ لی تو روزی کمانے کے دو بڑے طریقوں پر عمل شروع ہوا۔ ا ن میں سے ایک زمین کا سینہ چاک کر کے فصل کاشت کرنے کا اور دوسرا اس فصل یا دیگر اشیاء کو دیگر علاقوں میں لے جا کر فروخت کرنے کا۔ اس اہم تبدیلی سے ایک طبقہ کاشت کار اور دوسرا تاجر کہلانے لگا۔ تاجر طبقہ زیادہ باخبر اور چالاک بن گیا جب کہ کاشتکار اجڈ اور ناخواندہ رہ گیا۔ انسانی تہذیب کی تیسری کروٹ نے ان میں پائی جانے والی خلیج کو کم تو کیا لیکن دونوں کی حیثیت برابر نہ ہوسکی۔ آج کی دنیا جس میں ہم زندہ ہیں یہ فرق جلدی سے ختم ہو رہا ہے لیکن وسائل پر وہی طبقہ قابض ہے جو پہلے تجارت کرتا تھا۔ وسائل کی تقسیم چونکہ غیر فطری ہے اس لئے معیار زندگی بھی مختلف نظر آتا ہے۔ کتاب کے کسی حصے میں آبادی، وسائل اور نقل مکانی کے موضوعات کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہاں پر ہم ان محرکات ، انسانی سمگلنگ اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔

براعظم ایشیاء میں انسانی سمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم کا حجم 2013ء میں 9.7 بلین امریکی ڈالر ہو چکا ہے۔ سمگل شدہ ہر شخص تقریباً سالانہ 67 ہزار 2 سو امریکی ڈالر کماتا ہے۔ اس ’’تجارت‘‘ کے نتیجے میں جنسی بیماریوں’ خصوصاً ایڈز ‘میں مبتلا افراد کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہو چکی ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک میں 2008ء سے قبل 5 لاکھ افراد ایڈز میں مبتلا تھے۔ جبکہ 2012 تک یہ تعداد گیارہ لاکھ تک پہنچ گئی ۔ ہر سال تقریباً 87ہزار افراد اس مرض کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ’Unifem‘ کے مطابق صرف جنوب مشرقی ایشیاء سے 2 لاکھ 25 ہزار عورتوں کو سمگل کر کے جاپان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور سائپرس بھیجا جاتا ہے۔ ایشیاء میں انڈیا کے بعد جاپان سیکس ورکرز کی سب سے بڑی انڈسٹری کا حامل ملک ہے جہاں ایک لاکھ سے زائد فلپائنی اور تھائی عورتیں کام کرتی ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد جاپان کے بدنام زمانہ ’’یکوزہ گینگ‘‘ کی لائی ہوئی ہے جو مشرقی ایشیائی ممالک میں ایک طاقتور مجرموں کے گروہ پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ یورپ اور امریکہ تک اثر انداز ہوتا ہے۔ صرف نیپال سے 9 سے 14 سال کی عمر کی 20 ہزار لڑکیاں انڈیا میں ہر سال سمگل کی جاتی ہیں۔ ’’آگسٹنین تنظیم‘‘ کے اعداد و شمار کے مطابق 80ء اور 90ء کی دہائیوں میں 2 لاکھ بنگلہ دیشی عورتوں کو پاکستان لایا گیا۔ ڈھاکہ میں 5 ہزار بچے جنسی استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ میانمار کی 30 ہزار عورتیں تھائی لینڈ میں سیکس ورکرز کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ان میں 70 فیصد کو ایڈز کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اسی طرح کمبوڈیا میں 15 ہزار جسم فروشوں میں 35 فیصد تعداد بچوں کی ہے۔ 1991ء میں ان کی تعداد 6ہزار تھی ۔ لیکن جب وہاں اقوام متحدہ کے حکام اور فوجی دستوں نے پہنچ کر مقامی دستوں میں شمولیت اختیار کی تو یہ تعداد 20 ہزار (1992ء) تک پہنچ گئی۔ ان میں 48 فیصد کم عمر لڑکیاں تھیں جو کئی بار قحبہ خانوں میں فروخت ہو چکی تھیں۔

ایشیاء اور براعظم افریقہ میں انسانی سمگلنگ کی بڑھتی ہوئی وجوہات میں اگرچہ غربت اور زندگی کے بہتر مواقع کی تلاش کو مرکزی حیثیت حاصل ہے لیکن اس میں کمزور ریاستی اداروں اور طاقتور غیر ریاستی گروپوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں سالانہ ایک لاکھ جعلی شناختی کارڈ تیار کئے جاتے ہیں۔ اولمپک 2012ء سے قبل یہ جرم اپنے عروج پر تھا۔ نادرا میں ایک متحرک اور کرپٹ مافیا اس سے کروڑوں روپے کما چکا ہے۔ برطانوی مائیگریشن واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق سٹوڈنٹ ویزے کا غلط استعمال کرتے ہوئے 2011ء میں 63 ہزار افراد برطانیہ میں داخل ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارت اور بنگلہ دیش سے یورپ جانے والے طلبہ بوگس دستاویزات کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ان میں سے 60 فیصد تو طالب علم نہ تھے۔ اسی طرح میانمار سے جانے والوں کی 62 فیصد تعداد جعلی طور پر تیار کی گئی دستاویزات پر سفر کر چکی ہے۔پاکستان سے یورپ جانے کے لئے غیر قانونی طور پر 2 راستے اپنائے جاتے ہیں ایک پاکستان سے ایران ، ترکی اور بلغاریہ سے ہوتے ہوئے یونان میں داخل ہونا۔ دوسرا پاکستان سے روس کے دارالحکومت ماسکو سے ہوتے ہوئے بیلہ روس اور پھر وہاں سے پولینڈ اور پھر جرمن میں داخل ہوتا ہے۔ ان دونوں راستوں کے ذریعے داخلے کی کوشش میں ہزاروں پاکستانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو کشتیوں کے ذریعے دریائی یا سمندی حدود کو عبور کرتے ہوئے سپرد آب ہوئے اور کچھ کنٹینروں میں دم گھٹنے سے مر گئے۔ زمینی راستوں سے یورپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کے دوران بارڈر سکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے۔

اس عمل میں ایک بھیانک پہلو بھی کئی بار سامنے آ چکا ہے۔ ایران اور ترکی کے راستے جانے والوں کو ترکی کی سرحد پر روک کر ان کے گھر والوں سے مزید رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یا ان کو مہینوں تک ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جو انسانی صحت کے حوالے سے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو میلوں پیدل چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو بقیہ زندگی جیل میں گزارنا پڑتی ہے۔

(جاری ہے )