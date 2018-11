آئی ایم ایف نے وزیر اعظم عمران خان کے چین جانے کے فوری بعد ایسا اعلان کر دیا کہ ہر کوئی حیران رہ جائے گا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج پرمذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کا مشن 7 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا۔

