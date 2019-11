آکسفورڈ کا پاکستان کی شناخت کی تشکیل پر کتاب کا اجراء آکسفورڈ کا پاکستان کی شناخت کی تشکیل پر کتاب کا اجراء

کراچی (پ ر)آکسفورڈ یونیورسٹی پریس (او یو پی) کی طرف سے شائع کردہ ڈاکٹر رسول بخش ریاض کی کتاب (Islam, Ethnicity, and Power Politics: Constructing Pakistan's National Identity) (اسلام، نسلیت اور ابتداء کی سیاست: پاکستان کی قومی شناخت کی تشکیل) کی تعارفی تقریب منعقد کی گئی۔ کتاب میں اس سوال کا جواب تلاش کیا گیا کہ ریاست کے مرکزی نظام، سماجی طاقتیں، نسلی گروہ، سیاسی اشرافیہ اور مذہبی دھڑوں نے کس طرح پاکستان کی شناخت کی تشکیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور یہ اس قدر متنازع معاملہ کیونکر بن گیا۔ یہ کتاب طاقت کی حرکیات اور ایک دوسرے سے برسر پیکار، نظریات کے حوالے سے شناخت کے معاملے کا تجزیہ پیش کرتی ہے اور یہ بات دلائل سے ثابت کرتی ہے کہ کس طرح حریف سیاسی اداکاروں کی طرف سے ایک حساس شناخت کا انتخاب اور اظہار کس طرح اقتدار کو چیلنج کرنے کے ان دعوؤں کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے اور انہیں جائزہ حق دینے میں معاونت ہے۔ کتاب کا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کا ثقافتی تنوع کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا اس حوالے سے نظریات موجود ہیں۔ اس کے برعکس کتاب اس بارے میں دلائل فراہم کرتی ہے کہ پاکستان میں پایا جانے والا تنوع اور یہاں مختلف گروپوں کی موجودگی کو یکجا کر کے قومی یکجہتی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح جمہوری وفاقی اور عوامی سیاست سے سیاسی اتحاد کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ڈاکٹر رسول بخش (LUMS) لمس لاہور کے شعبہ سوشل سائنسز اور ہیومینیٹیز میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں Imagining Pakistan: Modernism, State and the Politicsof Islamic Revival, (تصور پاکستان: جدیدیت، ریاست اور اسلام بحالی کی سیاست)Recovering the Frontier State: War, Ethnicity and State in Afghanistan,(فرنٹیئر ریاست کی بحالی: جنگ، نسلیت اور افغانستان میں نظام) War Without Winners: Afghanistan's Uncertain Transition After the Cold War, and Indian Ocean and(جیت کے بغیر جنگ: سرد جنگ کے بعد افغانستان کی غیر یقینی صورتحال)The Super {Powers: Political and Strategic Perspetives(عالمی طاقتیں: سیاسی اور سٹریٹجک پہلو) شامل ہیں۔ وہ سٹیٹ سوسائٹی اور ڈیموکریٹک چیلنج ان پاکستان کے ایڈیٹر اور چارلز ایچ کینیڈی آف پاکستان 1995ء کے شریک ایڈیٹر ہیں۔

مزید : راولپنڈی صفحہ آخر