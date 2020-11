جیمز بانڈ ْ007،برطانوی اداکار سین کونری کا 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے جیمز بانڈ ْ007،برطانوی اداکار سین کونری کا 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) برطانوی اداکار سین کونری 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، شان کونری نے معروف فلم سیریز‘جیمز بانڈ‘ کی مختلف فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔برطانوی میڈیا کے مطابق سین کونری کو آسکرز سمیت کئی ایوارڈز ملے، سین کونری نے جیمز بانڈ سیریز کی فلم ”ڈاکٹر نو“ میں بھی کام کیا۔ کونری نے ’You Only Live Twice‘ اور ’Diamonds Are Forever‘ نامی فلموں میں بھی کام کیا۔ سین کونری کی معروف فلموں نے ’Indiana Jones and the Last Crusade‘ بھی شامل ہے۔ 1988میں آسکر ایوارڈ ملا

