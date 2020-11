فیاض الحسن چوہان کا بھارتی ریٹائرڈ میجر کو مناظرے کا چیلنج ، بھارتی سابق فوجی افسر کے جواب پر فیاض الحسن نے پیشکش کر دی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بھارتی ریٹائرڈ میجر گوروو آریا کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا جس پر بھارتی سابق فوجی افسر نے رد عمل دیتے ہوئے چیلنج قبول کرتے ہوئے پیغام جاری کیا ، گوروو آریا کے پیغام پر فیاض الحسن چوہان ایک مرتبہ پھر میدان میں آئے اور تگڑا جواب دیتے ہوئے پیشکش کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق فیاض الحسن چوہان نے ٹویٹر پر بھارتی ریٹائرڈ میجر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ” میجر صاحب آپ کے میڈیا چینلز اور خصوصی طور پر ” ری پبلک ٹی وی “ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ مجھے سن سکیں، مجھے کئی مرتبہ تجربہ ہواہے کہ ری پبلک ٹی وی نے میرا مائیک ہی بند کر دیا ، تو آپ کسی بھی پاکستانی چینل پر آئیں اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا مائیک بند نہیں کرے گا کیونکہ پاکستانی قوم اور میڈیا بزدل نہیں ہے ۔“

Major Sb your media channels especially Republic tv have not courage to listen me. I have several time experience that your Republic tv mute my mike. So you come on any Pakistani channel and it’s my commitment your mike will not be mute. Bcz Pak media and nation is not cowards. https://t.co/1znYbfw5lV