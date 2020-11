’ہم نے آرمینیا کے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر کے ہتھیار قبضے میں لیے ہیں‘ آذربائیجان کے صدر کا حیران کن انکشاف

باکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) آذر بائیجان کے صدر الہام علیوف نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران آذر فوج نے آرمینیا 2 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے ہتھیار قبضے میں لیے ہیں۔

آذر بائیجان کی وزارت دفاع کی جانب سے ان ہتھیاروں کی ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کی گئی ہے جو حالیہ جنگ کے دوران آذر فوج نے قبضے میں لیے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ آرمینیا کے انتہائی جدید ترین ہتھیار اور گولہ بارود اب آذر بائیجان کے قبضے میں ہے۔

آرمینیا کے اسلحے کے حوالے سے آذر بائیجان کے صدر الہام علیوف نے انکشاف کیا ہے کہ آذربائیجان نے وار ٹرافی کے طور پر آرمینیا کے جس اسلحے پر قبضہ کیا ہے اس کی کم از کم مالیت 2 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔

انہوں نے سوال اٹھایا کہ آرمینیا کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آیا ہے؟ آرمینیا ایک غریب ریاست ہے جس کا بجٹ 2 ارب ڈالر سے بھی کم ہے اور اس کے بیرونی قرضے 8 ارب ڈالر ہیں تو پھر یہ اسلحہ کہاں سے آرہا ہے۔

Trophies taken from the enemy in the direction of Zangilan#LongLiveAzerbaijan pic.twitter.com/w7XSxBI9DY