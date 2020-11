وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کورونا کو شکست دے دی

کوئٹہ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعلیٰ بلوچستان نے کورونا کو شکست دے دی ہے، جام کمال چودہ اکتوبر کو کرونا میں مبتلا ہوئے تھے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیراعلی بلوچستان نے کہا کہ” الحمد اللہ میرا کورونا کا ٹیسٹ نیگیٹو آگیا ہے، اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا ہے، صحت یابی کیلئے دعا کرنے والوں کا مشکور ہوں“۔واضح رہے کہ وزیراعلی بلوچستان جام کمال خان 14 اکتوبر کو عالمی وبا کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے تھے۔

Alhamdulilah my Covid test has come negative, Allah has been kind and tanks a lot all who have kept in prayers. ????