نیوزی لینڈ کے سپنر ایش سوڈھی نے انوکھا اعزاز اپنے نام کرلیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کے لیگ سپنر ایش سوڈی بھارتی کپتان کو ٹی 20 کرکٹ میں تین دفعہ آؤٹ کرنے والے پہلے باؤلر بن گئے ہیں۔

کرکٹ تجزیہ کار مظہر ارشد کے مطابق ایش سوڈی واحد باؤلر ہیں جنہوں نے ٹی 20 کرکٹ میں ویرات کوہلی کو تین دفعہ آؤٹ کیا،اس سے قبل انہوں نے 2016 کے ورلڈکپ میچ میں بھی ویرات کوہلی کی وکٹ حاصل کی تھی۔ ویرات کوہلی آج ایش سوڈی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے تھے۔

Ish Sodhi is the first bowler to dismiss Virat Kohli 3 times in T20Is.