    شوکت خانم پنک پولو فائنل حبیب میٹرو لائنز نے جیت لیا

لاہور (سپورٹس رپورٹر) شوکت خانم پنک پولو 2021ء کا فائنل حبیب میٹرو لائنز کی ٹیم نے جیت لیا۔ فائنل میں ایف سی پولو ٹیم کو 14-3 سے ہرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق شوکت خانم ہسپتال کے زیراہتمام پنک پولو کے مقابلے دیکھنے کیلئے تماشائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر مہمان خصوصی صدر پاکستان کی مسز بیگم ثمینہ عارف علوی تھیں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مسز بیگم پروین سرور، سیکرٹری جناح پولو فیلڈز میجر (ر) بابرمحبوب اعوان، شوکت خانم ہسپتال کی انتظامیہ اور تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔

۔ فرسٹ لیڈی مسز ثمینہ عارف علوی نے کہا کہ خواتین کو شوکت خانم کے اس کاز کا حصہ بننا چاہئے اور چھاتی کے کینسر سے متعلق مزید آگاہی پھیلانا چاہئے۔ انہوں نے جناح پولو فیلڈز کی خوبصورت فیلڈز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ایف سی کی ٹیم جو مسلسل تیسرے فائنل میں پہنچی تھی اس بار شاندار کھیل پیش نہ کر سکی اور ٹیم حبیب میٹرو لائنز نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے فائنل میچ 14-3 سے جیتا۔ حبیب میٹرو لائنز کی طرف سے احمد علی ٹوانہ نے 9 گول، میاں عباس مختار نے تین اور فرہاد محمد شیخ نے دو گول سکور کیے جبکہ ایف سی کی طرف سے نائب صوبیدار اسرار ولی، قاسم احمد خان اور حوالدار شہزاد احمد نے ایک ایک گول سکور کیا۔جیتنے والی ٹیم کے کپتان شیخ محمد فرہاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے کافی سخت محنت کی اور فائنل جیتے۔ انہوں نے اپنے سپانسرادارے حبیب میٹرو بینک کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ادھر سب سڈری فائنل میں ڈائمنڈ پینٹس /شیخو سٹیل نے ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیم کو 9-1 سے ہرا دیا۔ ڈائمنڈ پینٹس /شیخو سٹیل کی طرف سے میر حذیفہ احمد نے چار، عثمان عزیز انور اور راجہ جلال ارسلان نے دو دو جبکہ عثمان ملک نے ایک گول سکور کیا۔ ڈائمنڈ پینٹس کی طرف سے واحد گول عمر اسجد ملہی نے سکور کیا۔ اختتامی تقریب میں صدر پاکستان کی مسز بیگم ثمینہ عارف علوی نے انعامات تقسیم کیے۔

لاہور (سپورٹس رپورٹر) لاہور پولو کلب کے زیراہتمام لولوسرپولو ان پنک 2021ء بلیک ہارس پینٹس نے جیت لیا، فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد گارڈ گروپ کی ٹیم کو 11.5-5 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر سب سڈری فائنل میں ذکی فارمز کی ٹیم نے ذیڈ ایس پولو کو 6.5-3 سے ہرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور پولو کلب میں لولوسر پولو ان پنک کے مقابلے دیکھنے کیلئے تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور تھے۔ اس موقع پر لاہور پولو کلب کے صدر عمر صادق، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران شاہ قبلائی عالم، آغا مرتضیٰ علی، فیروز گلزار، عثمان حئی، آغا نجیب، ثاقب خان خاکوانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ فائنل میچ کافی دلچسپ رہا جو آخر کار بلیک ہارس پینٹس کی ٹیم نے گارڈ گروپ کو 11.5-5 سے ہرا کر جیت لیا۔ بلیک ہارس پینٹس کی طرف سے حمزہ مواز خان نے آٹھ گول سکور کیے جبکہ دیگر میں لینا باڑی نے دو اور ابوبکر صدیق نے ایک گول سکور کیا۔ ہارنے والی گارڈ گروپ کی طرف سے ثاقب خان خاکوانی نے تین جبکہ تیمور علی ملک نے دو گول سکور کیے قبل ازیں سب سڈری فائنل میں ذکی فارمز ٹیم نے ذیڈ ایس پولو کو 6.5-3 سے ہرایا۔ ذکی فارمز کی طرف سے شاہ قبلائی نے تین، چودھری حیات نے دو گول،نذردین نے ایک گول سکور کیا۔زیڈ ایس پولو کی طرف سے فراست علی چٹھہ نے دو لیفٹیننٹ کرنل عمر منہاس نے ایک گول سکور کیا۔ قبل ازیں پولو فائنل سے قبل لولوسر پولو ان پنک میں مختلف پروگرام ہوئے جن میں کیول کیڈ، بیرل ریس، نیزا بازی بھی منعقد ہوئی۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور نے انعامات تقسیم کیے۔

