معروف پاکستانی اداکارہ صباءقمر نے قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کیلئے پیغام جاری کر دیا 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف اداکارہ اور ماڈل صبا قمر نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعاو¿ں کی درخواست کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کپتان بابراعظم کے والد اعظم صدیقی کا بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کے دوران بابر کی والدہ طبیعت خرابی کے باعث ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں تھیں اور بابراعظم نے اس پریشانی کی حالت میں میچ کھیلا۔

اداکارہ صبا قمر نے اپنے ٹوئٹر اکاو¿نٹ سے بیان جاری کیا ہے کہ بابر اعظم کی والدہ وینٹی لیٹر پر ہیں جس کے باعث وہ پاکستان کے تینوں میچز نہیں دیکھ سکیں، دعا کیجیے کہ اللہ بابر اعظم کی والدہ کو جلد صحت عطا فرمائے۔صبا قمر نے کپتان بابر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ہیرو ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔

Babar Azam’s mother is on ventilator. She couldn't watch the last three matches, let's pray that may Allah (SWT) bless her with the best of health. Aameen. @babarazam258 you're our hero, my prayers are with you! :)