لیڈنگ والی بال چیمپئن شپ 2021 ، چنار ونگ نے راولا کوٹ ٹائیگرز کو شکست دیکر ٹائٹل اپنے نام کرلیا لیڈنگ والی بال چیمپئن شپ 2021 ، چنار ونگ نے راولا کوٹ ٹائیگرز کو شکست دیکر ...

دبئی ( طاہر منیر طاہر) لیڈنگ والی بال چیمپئن شپ 2021چنار ونگ نے راولاکوٹ ٹائیگر کو زبردست مقابلے کے بعد دو صفر سے شکست دے کر فائنل اپنے نام کر دیا ۔

متحدہ عرب امارات دبئی میں کھیلے جانے والی لیڈنگ والی بال چیمپئن شپ میں چنار ونگ ، راولاکوٹ ٹائیگر ، ایور گرین پلندری، مقبول بٹ شہید مظفرآباد اور فلائی ہاک یو اے ای پر مشتمل چھ ٹیموں نے حصہ لیا ۔ ٹورنامنٹ کا پہلہ میچ باغ رایئڈر اور چنار ونگ کے درمیان کیھلا گیا جس میں چنا ونگ نے باغ رایئڈر کو شکست دی دوسرے میچ فلائی ہاک با مقابلہ ایور گرین پلندری تھا سیمی فائنل میں راولاکوٹ ٹائیگر نے ایور گرین پلندری جب کہ چنار ونگ نے مقبول شہید مظفرآباد کو شکست سے دوچار کیا ۔ راولاکوٹ ٹائیگر کو ڈاکٹر شفقت محمود الماس خان اور سردار میر اکبر خان سپانسر کر رہے تھے ۔ اسی طرح ایور گرین پلندری کے سپانسر سردار ایاز خان، مقبول بٹ شہید کو راجہ فہیم جبکہ فلائی ہاک یو اے ای کو ارسلان عباسی باغ رایئڈر کے سپانسر نیئر حنیف اور واجد کبیر اور چنار ونگ کو صدر چنار ونگ متحدہ عرب امارات امجد کبیر سپانسر کیا لیڈنگ والی بال چیمپئن شپ کو 2021 کو Al Rah فرنیچر کے مالک چوہدری نوید سپانسر کر رہے تھے ۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح Goltay cricket Academy کے اونر Dr V V Baskhi نے بال اچھال کہ کیا ٹورنامنٹ دو دن جاری رہا جس میں شائقین والی بال کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں شائقین کا جوش و خروش قابل دید تھا ۔ٹورنامنٹ کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کی ایک پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ۔ ڈاکٹر شفقت محمود نے جیتنے والی ٹیم کو ونگ ٹرافی دی جبکہ رنر آپ ٹرافی حافظ عتیق منہاس نے دی Best Smasher اکرم جانی، Best Defender جیکسن،Best Booster عارف خان ، Best Service مسٹر جسیر کو ٹرافی دی گئیں ، دیگر مہمانوں میں افتخار شبیر ،ذولفقار شبیر ، ساجد علی ساجد ، ثاقب عباسی ، نئیر حنیف ، زائد عباسی ، سادات خان ،ارسلان عباسی ،راجہ فرید وسیم راجہ سمیت کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔