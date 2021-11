پروگرام کے دوران بریک میں وسیم اکرم اور وقاریونس کی ایک دوسرے کو ’ جگتیں‘، مصباح الحق نے بھی مزاحیہ واقعہ سنا کر میلہ لوٹ لیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈ کپ نے ہر کسی کو اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے اور ٹیلی ویژن پر بھی مختلف چینلز خصوصی سپورٹس پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے سابق لیجنڈ کھلاڑی تبصرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں وقفے کے دوران کی جانے والی گفتگو اور مزاح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پروگرام کے میزبان ’ فخر عالم ‘ ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وسیم اکرم ، مصباح الحق ، وقاریونس اور وہاب ریاض ایک چھوٹی سے گیند ٹیبل پر مارتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب پھینک رہے ہیں اور کیچ کر رہے ہیں ، لیکن جب وسیم اکرم گیند وقار یونس کی طرف پھینکتے ہیں تو وقار یونس کے ہاتھ سے گیند نکل جاتی ہے اور پیچھے جا گرتی ہے ۔

یہاں یہ امر بھی قابل زکر ہے کہ وقار یونس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں چار ہیں ۔اس کھیل کے دوران وقار یونس گیند ہاتھ سے نکل جانے پر مضحکہ خیز انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ” اب میں چار نگلیوں کے ساتھ اور کر بھی کیا سکتاہوں ۔“ جس پر وسیم اکرم پانچ انگلیاں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ” تم تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانچ منٹ ٹھہریں میں آیا “۔ وسیم اکرم کی یہ بات سن کر پروگرام میں زور دار قہقہ لگتا ہے اور سارے ہنس پڑتے ہیں ، وقار یونس اس مکالمے کو مزید طول دیتے ہوئے کہا کہ ” میں تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دس منٹ ٹھہر جا میں آیا ۔“

اس ساری گفتگو سے محظوظ ہوتے مصباح الحق بھی اینٹری مارتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مرتبہ میچ کے دوران بڑی سنجیدہ اور اہم میٹنگ ہو رہی تھی تو وقار ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دس آوٹ کرنے ہیں جس پر معصومیت میں بیٹھے سعید اجمل نے نیچے منہ کرتے ہوئے شائستہ انداز میں کہا کہ ” پائن یہ نو انگلیاں ہیں “۔

ویڈیو دیکھیں:

