ویرات کوہلی کی نو ماہ کی بیٹی کو ریپ کی دھمکی مل گئی 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کی 9 ماہ کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں بھارت کی ٹیم مسلسل دو میچ ہار چکی ہے۔ پہلے میچ روایتی حریف پاکستان سے 10 وکٹوں جبکہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 8 وکٹوں سے ہاری ہے۔بھارتی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد ویرات کوہلی کی فیملی کو دھمکیاں ملنا شروع ہوگئیں۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر ویرات کوہلی کی 9 ماہ کی بیٹی سے ریپ کی دھمکیاں دی گئی ہیں جبکہ کوہلی کے خلاف ٹرینڈ بھی بنایا گیا۔

This makes me want to puke. Rape threats to a toddler from the RW because @imVkohli did the decent thing called out bigotry & supported his teammate. These bigots belong in jail pic.twitter.com/WaTLjIQCDb