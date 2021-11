انگلینڈ کو دو ایشز سیریز جتوانے والے سابق کپتان  پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہوگئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے مایہ ناز کپتان ایلن لیمب پروسٹیٹ کینسر (خصیوں کا سرطان) میں مبتلا ہوگئے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا پی ایس اے ٹیسٹ ضرور کرائیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں 67 سالہ سابق ٹیسٹ کپتان نے کہا کہ حال ہی میں ان میں خصیوں کے سرطان کی تشخیص ہوئی جس کے بعد ایک مہینے سے ان کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا پی ایس اے لیول باقاعدگی کے ساتھ چیک کروائیں کیونکہ پروسٹیٹ کینسر کا اکثر پتہ نہیں چلتا۔ ایلن لیمب نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور کبھی بھی اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔

خیال رہے کہ پی ایس اے خصیوں کے سرطان کی تشخیص کا ٹیسٹ ہے۔ صحت مند افراد کا پی ایس اے لیول 2.5 تک ہوتا ہے ۔ اگر یہ لیول 2.6 سے چار کے درمیان ہو تب بھی کینسر تو نہیں ہوتا تاہم یہ خطرے کی گھنٹی ضرور ہوتی ہے۔

یاد رہے کہ جنوبی افریقہ میں پیدا ہونے والے ایلن لیمب نے انگلینڈ کی طرف سے کرکٹ کھیلی اور اپنی ٹیم کیلئے دو ایشز سیریز جیتیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تین ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں بھی انگلینڈ کی نمائندگی کی۔ انہوں نے اپنے کریئر میں 79 ٹیسٹ اور 122 ون ڈے میچز کھیلے۔

I urge all men to go and get their PSA levels checked as prostate cancer so often goes undiagnosed. Having recently been diagnosed with prostate cancer, I have just completed a month of treatment. Put your egos aside-don’t be ignorant about your health @Vitality_UK @ProstateUK