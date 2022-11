اداکارہ امر خان نے شہید رپورٹر صدف نعیم کی ویڈیو شیئرنہ کرنے کی درخواست کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان شوبر انڈسٹری کی معروف اداکارہ امر خان نے نجی ٹی وی کی خاتون رپورٹر صدف نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کے ساتھ ان کی وائرل ہوتی ویڈیوز کو شیئر نہ کرنے کی درخواست کی۔؎

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے اداکارہ امر خان نے لکھاکہ"حیران کُن ہے، کام کے دوران صحافی صدف نعیم کی المناک موت پر کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں"۔انہوں نے بتایا کہ" نجی ٹی وی کی رپورٹر صدف سے چند ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہ بہت جوشیلی اور دلیر تھیں"۔

انہوں نے صدف نعیم کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ "اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے"۔ اداکارہ نے سوشل میڈیا صارفین سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ "برائے مہربانی ان ویڈیوز کو ہرگز پوسٹ نہ کریں یہ غیر انسانی عمل ہے"۔

Shocked beyond words what a tragic death at the work field.Had met her a few times what a zealous and courageous #khabarein #channel5 reporter she was.May Allah taala grant her the highest place in heavan.And Plz dont post those videos its absolutely inhumane #SadafNaeem pic.twitter.com/9cgl0j4WNj