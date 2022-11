کیلیفورنیا(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہالی ووڈ کی ورسٹائل اداکارہ جولیا رابرٹس نے انکشاف کیا ہے کہ "ان کی پیدائش پر ہسپتال کے اخراجات اور بلز مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے ادا کیے تھے"۔

تفصیلات کے مطابق ہالی ووڈ اداکارہ جولیا رابرٹس کی 28 اکتوبر کو 55ویں سالگرہ تھی۔ میڈیا کنسلٹنٹ زارا رحیم نے اداکارہ جولیا کی مختلف ویڈیوز کو جمع کر کے ایک ویڈیوکلپ ٹوئٹر پر شیئر کیا۔اس کلپ میں جولیا اپنی پیدائش سے متعلق بات کر رہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ" مارٹن لوتھر کنگ اور ان کی اہلیہ کوریٹا سکاٹ کنگ نے ہسپتال کے اخراجات ادا کیے تھے کیونکہ ان کے والدین اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے"۔جولیا کا کہنا تھا کہ "اٹلانٹا میں میرے والدین کا ایک تھیٹر سکول تھا، ایک روز کوریٹا کنگ نے والدہ کو فون کر کے پوچھا کہ کیا ان کے بچوں کو یہاں داخلہ مل سکتا ہے کیونکہ انہیں کسی اور اسکول میں داخلہ نہیں دیا جا رہا"۔انہوں نے بتایا کہ "میری والدہ نے ان کے بچوں کو داخلہ دینے کے لیے فوری ہامی بھرلی اور اس طرح ان کی اور مارٹن لوتھر کنگ کی دوستی شروع ہوئی"۔

