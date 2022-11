طویل انتظار کے بعدبلآخر پاکستانی فلم "ضرار "کی نمائش کا اعلان ، تاریخ بھی سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی ایک اور میگا بجٹ فلم "ضرار" 25 نومبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے ۔ فلم میں پاکستانی معروف اداکارشان شاہد مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی نئی آنے والی فلم "ضرار ", جس کے حوالے سے بار بار تاریخ کا اعلان کیا گیا ، طویل انتظار کیا گیا۔ تاہم اب لاہور میں اس فلم کی ریلیز ڈیٹ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں فلم کی نمائش کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ۔

شان شاہد نے اپنے مداحوں کو فلم کی نئی ریلیز ڈیٹ کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتا یاہے کہ "بالآخر انتطار ختم، آج کی پریس کانفرنس .اپنے ڈریم پراجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں فلم 25 نومبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائےگی"۔ایکشن ، سسپنس اور رومانس سے بھرپور فلم میں شان ، کرن ملک ندیم بیگ شال موجود ہیں ۔

Press conference today .. launching our dream project #zarrar November InshaALLAH.. the wait is finally over 25112022@Shahidmasooddr @jasmeenmanzoor @2Kazmi pic.twitter.com/O0RdtKnEze