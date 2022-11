ویرات کوہلی اور روہت شرما نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے ٹی 20 ورلڈ کپ کے بعد آرام کی درخواست کر دی ، بھارتی صحافی کا دعویٰ

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما اور سابق کپتان ویرات کوہلی نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے ٹی 20 ورلڈ کپ کے بعد آرام کی درخواست کی ہے۔

بھارتی صحافی "کوشان سرکار" نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ روہت شرما اور ویرات کوہلی نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے بعد نیوزی لینڈ میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز کیلئے آرام کی درخواست کی ہے ، انہوں نےسوال بھی اٹھایا کہ اگر دونوں آرام کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کے ایل راہول یا ہارڈک پانڈیا میں سے کون ٹیم کی کپتانی کرتا ہے؟

Rohit Sharma and Virat Kohli had requested for rest after T20 WC as there's no turnaround for NZ white ball series. Let's see if Hardik Pandya or KL Rahul leads the T20 side?#ICCWorldCup2022