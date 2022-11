ماؤنٹ ایورسٹ اور کے ٹو کو سر کرنیوالے کم عمر ترین کوہ پیما شہروز کاشف کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ اور کے ٹی کو مات دینے والے کم عمر ترین کوہ پیما شیروز کاشف کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرلیا گیا.

پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف 29 سال کے ہیں جنہوں نے 8 ہزار 849 میٹر بلند ماؤنٹ ایورسٹ اور 8 ہزار 611 میٹر بلند کنگ ٹو ( کے 2) کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا ، شہروز کاشف کو پہلی بار 2021 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا۔

Alhamdulillah, today at 4:09 a.m. PST, #ShehrozeKashif has summited Gasherbrum I 8080m.

World Youngest to summit 10X8000er peaks.

World Youngest on every Pakistani 8000m peak

Youngest Pakistani to complete 5X8000ers in Pakistan

Congrats ????????@KarakoramClub @faizanlakhani pic.twitter.com/1NmEkI0Kpn