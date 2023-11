جاوید میاں داد کو تھپڑ، پی جے میر کے الزام پر راشد لطیف بھی میدان میں آگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق قومی کرکٹر راشد لطیف نے تجزیہ کار پی جے میر کو لیگل نوٹس بھیج دیا جس میں کہا گیا ہے کہ پی جے میر چودہ روز کے اندر معافی مانگیں ورنہ وہ ان کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ پی جے میر نے الزام عائد کیا تھا کہ 1993میں راشد لطیف نے ڈریسنگ روم میں جاوید میاں داد کو تھپڑ مارا ۔

اس معاملے پر راشد لطیف نے کہا کہ میں جاوید میاں داد کی بہت عزت کرتا ہوں ، وہ میرے باپ کی طرح ہیں ۔ ان کا کہنا تھا کہ جاوید میاں داد کو تھپڑ مارنا تو دور کی بات ، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتا۔

I never slapped or even raised my voice in front of legendary Javed Miandad.



Javed bhai is not only a legend of Cricket (an ICC Hall of Famer), he is a national hero and pride of Pakistan. I was honored to debut for Pakistan under his captaincy. He is an institution of Cricket… pic.twitter.com/YXffi3MyvR