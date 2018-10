پاک بھارت ایٹمی جنگ؟ پاک بھارت ایٹمی جنگ؟

کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال گزشتہ چند عشروں سے دنیا بھر کے صحافتی اور سیاسی حلقوں میں زیربحث رہا ہے۔ برصغیر میں ایٹمی جنگ ہونے یا نہ ہونے کا انحصار وزیر اعظم بھارت پر ہے۔ کیونکہ پاکستان نے اگر ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو وہ یہ انتہائی اقدام اپنے دفاع میں کرے گا اور اس کے لئے اسے مجبور کرنے کا آپشن صرف بھارتی وزیراعظم کے پاس ہے۔ بھارتی وزیراعظم آئندہ انتخابات جیتنے اور کرپشن کے سکینڈل سے نکلنے کے لئے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کرے گا۔نریندر مودی کو گجرات کے فسادات کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ چشم فلک نے اس دوران بدترین مظالم کا مشاہدہ کیا تھا۔ مگر ان فسادات نے نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچا دیا۔ کیا نریندر مودی اگلا انتخاب جیتنے کے لئے برصغیر کو ایٹمی جنگ کی بھٹی میں جھونک سکتا ہے۔ مودی کے ماضی کے کارناموں کو پیش نظر رکھیں تو ان سے کسی بھی انتہائی اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ انتخابات کی کامیابی کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے۔

کیا بھارت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے انتہاپسندانہ اقدام سے باز رکھ سکتے ہیں؟ اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے۔ چند روز قبل بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے پاکستان کے خلاف جارحانہ زبان استعمال کی اور باقاعدہ سرجیکل سٹرائیک کی دھمکی دے دی۔ جنرل بپن راوت کے اس بیان سے قبل نریندر مودی نے اپنی ایک تقریر میں سابق بھارتی آرمی چیف جنرل تھمایا کا ذکر کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی ہدف تنقید بنایا تھا۔ مگر اس تقریر میں موجودہ بھارتی چیف کے لئے ایک پیغام بھی تھا اور جنرل بپن کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے نریندر مودی کے ہر حکم کو ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ جنرل تھمایا بننے کا رسک لینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ آرمی چیف نہ صرف بھارتی وزیراعظم سے معقولیت کی بات کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے بلکہ وہ ایک کٹر بی جے پی کے لیڈر کی طرح پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔

نیویارک میں بھارتی اور پاکستانی وزراء خارجہ کی ملاقات کی خبروں سے بہت سے لوگوں نے یہ امیدیں وابستہ کی تھیں کہ برصغیر میں امن کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گا۔صحافتی حلقوں میں گزشتہ سال سے یہ خبریں گشت کرتی رہی ہیں کہ نریندر مودی کی انتہاپسندانہ پالیسیاں بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ انہوں نے پورے ملک کو ہندوبنانے کے لئے جو اقدامات کئے ان سے مثبت نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ بھارتی معیشت اور معاشرت کو انقلابی تبدیلیوں سے دوچار کرنے کے ان کے اکثر دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کرنسی نوٹ بند کئے اور اس سے یہ توقع کی تھی کہ بھارتی معیشت بہتر ہو گی مگر اس سلسلے میں بھی سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی کہ حکومت کے اس اقدام سے جی ڈی پی کی شرح دوفی صد کم ہو گئی۔

عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو دونوں طرف کے خیرسگالی کے بیانات سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ سردمہری کی برف پگھلے گی اور دونوں ملکوں میں مذاکرات کا آغازہو گا۔ لیکن بھارتی حکومت اور میڈیا جس جنگی بخار میں مبتلا ہے اس میں یہ خبر فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ اس موقع پر بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت آگے آئے اور انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ دھمکی دی اور کہا کہ ایک اور سرجیکل سٹرائیک کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل بھی بھارت نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی پاکستان نے سختی سے تردید کی تھی۔ خود بھارت میں اس پر بڑے سوالات اٹھائے گئے۔ بھارتی فوج پارلیمنٹ کو مطمئن کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں بھارتی جرنیل کے بیان پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو بھارت کو سنگین ترین نتائج کے لئے تیار رہنا پڑے گا۔

بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کادعویٰ کرتا ہے۔ بھارتی لیڈر سویلین بالادستی کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ مگر اس حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ بھارت کا ڈیفنس بجٹ 60 بلین ڈالر سے تجاوز کر رہا ہے اور ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن چکا ہے۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے پڑوسیوں سے خراب تعلقات ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں ریڈکلف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس نے اپنا کام دیانتداری سے نہیں کیا مگر بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدوں کا غلط یا صحیح تعین ریڈکلف نے ہی کیا۔ جن امور کے متعلق اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا دونوں ممالک متعدد جنگیں لڑنے کے باوجود ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔سرحدی تنازعات کی بنا پر بھارت ، پاکستان اور چین کے ساتھ جنگیں کر چکا ہے تو سری لنکا، نیپال اور برما بھی اس کے متعلق شکایات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت تو بھارت کو اپنا محسن قرار دیتی ہے مگر دوسری حکومتیں بھارتی بالادستی کے خلاف آواز یں بلند کرتی رہی ہیں۔بھارتی حکومت اپنی فوج کے متعلق زیادہ حقائق منظرعام پر لانے سے گریز کرتی ہے۔ مگر بہت سے بھارتی حلقے برملا کہتے ہیں کہ برصغیر میں امن قائم ہونے کی وجہ سے فوج کے مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اتنی بڑی فوج کا جواز صرف اس صورت میں ہی باقی رہتا ہے ، اگر خطے میں عدم استحکام ہو، سرحدوں پر خطرات ہوں۔بھارت کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہرلال نہرو فوج کے حق میں نہیں تھے۔ وہ امن اور غیرجانبداری کی باتیں کرتے تھے۔ 1928 ء میں کیرالہ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ’’انڈیا کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر کبھی کوئی خطرہ پیدا ہوا تو ہم اس سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔‘‘

شین کنا ل ورما نے اپنی کتاب "1962: The War That Was Not" میں نہرو کی عسکری پالیسیوں کا جائزہ لیا ہے۔ ورما کے مطابق تقسیم ہند کے بعد بھارتی فوج کے پہلے کمانڈر انچیف نے دفاعی معاملات پر ایک دستاویز تیار کی اور اسے لے کر نہرو کے پاس گیا۔ کیونکہ اس پر عملدرآمد کے لئے وزیراعظم کے پالیسی ڈائریکٹو کی ضرورت تھی۔ اس دستاویز کو دیکھ کر نہرو نے کہا ’’بے کار۔۔مکمل طور پر بے کار۔۔ ہمیں ڈیفنس پالیسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری پالیسی اہنسا (عدم تشدد) ہے۔ ہمیں کوئی فوجی خطرہ نہیں۔ ہمارے ملک کی سکیورٹی ضروریات کے لئے پولیس کافی ہے۔‘‘ مگر اسی نہرو نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں بھجوائیں۔ گوا پر فوج کی مدد سے قبضہ کیا۔ حیدر آباد دکن کی ریاست پر بھارتی فوج نے کارروائی کی جس میں خود نہرو کے قائم کردہ کمیشن کے مطابق 20 سے 30ہزار مسلمان مارے گئے جبکہ بعض ذرائع یہ تعداد 2لاکھ تک بتاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ساڑھے پانچ سو سے زائد ریاستوں کو بھارت کا حصہ بنانے کے لئے کسی نہ کسی انداز میں فوج کو استعمال کیا گیا۔نہرو فوج کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ وہ اسے استعمال بھی کرتے تھے مگر فوجی کمانڈروں کے ساتھ ان کا رویہ قابل اعتراض ہوتا تھا۔ شین کنال ورما کے مطابق نہرو بھارتی فوجی افسروں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کی صلاحیتوں سے بھی متاثرنہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہونے والے ملکوں میں آنے والی فوجی تبدیلیوں سے وہ پریشان بھی تھا۔ ورما کے مطابق وہ پاکستان میں ایوب خان کے اقتدار پر قبضے سے تشویش میں مبتلا تھا۔ جنرل تھمایا کو جب بھارتی فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا تو نہرو خوش نہیں تھا۔ وہ عوام میں جنرل تھمایا کی تعریف کرتا تھا کیونکہ وہ فوج میں اس کی مقبولیت سے آگاہ تھا۔ جنرل تھمایا وہ واحد بھارتی تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک لڑاکا بریگیڈ کی کمان کی تھی اور اعلیٰ فوجی اعزاز حاصل کیا تھا۔ جموں اور کشمیر کے آپریشن میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسے فوج میں غیرمعمولی عزت حاصل تھی۔ نہرو نے جنرل تھمایا کے فوجی سربراہ ہونے کا اعلان تو کر دیا مگر اس کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اس نے کرشنامینن کو وزیردفاع مقرر کر دیا۔

ورما کے مطابق جنرل تھمایا نے عہدہ سنبھالنے کے بعد نہرو کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں خاصے غصے کا اظہار کیا۔ اس نے اروناچل پردیش کے معاملے میں پارلیمنٹ میں پنڈت نہرو کے بیان پر تنقید کی اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیونکہ اس کے مطابق وہ بھارت کے قومی مفاد میں نہیں تھی۔ تین روز بعد وزیردفاع کرشنا مینن نے جنرل تھمایا کے ساتھ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس نے اروناچل پردیش کے متعلق براہ راست وزیراعظم سے کیوں بات کی؟ جنرل تھمایا نے کرشنا مینن سے ملاقات کے بعد استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ استعفیٰ کا خط 31اگست کی دوپہر کو ایوان وزیراعظم پہنچا جسے فوری طور پر پنڈت نہرو کو پہنچایا گیا۔ پنڈت نہرو نے اسی روز جنرل تھمایا کو بلا بھیجا اور اسے استعفیٰ واپس لینے پر آمادہ کیا کیونکہ چین سے جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔

پنڈت نہرو ایک چالاک سیاستدان تھے۔ جنرل تھمایا کی رخصتی کے بعد ان کے استعفیٰ کی خبر میڈیا کو لیک کر دی گئیُ۔ اگلے روز یہ اخبارات کی شہ سرخیوں کا حصہ تھی۔ 2ستمبر 1959ء کو وزیراعظم نے لوک سبھا کو بتایا کہ اس نے آرمی چیف کو استعفیٰ واپس لینے پر آمادہ کیا تھا۔ فوج پر سویلین اتھارٹی کی بالادستی کا تذکرہ کرنے کے بعد نہرو نے جنرل تھمایا پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ وہ اس وقت عہدہ چھوڑ رہا ہے جب بھارت اور چین کے تنازعہ کے درمیان شدت پیدا ہو رہی ہے۔ اس وقت پنڈت نہرو بھارت کا مقبول وزیراعظم تھا۔ عوام کی نظر میں وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا تاہم ورما کے مطابق اس نے جنرل تھمایا کو دھوکا دیا تھا۔ اسے بددل کر دیا تھا اور اس کے لئے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس ذلت کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا۔

اس واقعہ کے بعد جنرل تھمایا شکست خوردہ نظر آتا تھا۔ پنڈت نہرو نے آرمی چیف کو بے عزت تو کر دیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ورما کے مطابق بھارتی فوج کو چین کے مقابلے میں شرمناک شکست ہوئی۔ بھارت کے موجودہ آرمی چیف جنرل بپن ، مودی کے ترجمان بن کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت برصغیر کی تاریخ کو کسی بڑے حادثے کی طرف دھکیل رہا ہے اور یہ حادثہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے جس سے کرہ ارض کے اس خطے پر انسانی وجود ناپید بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں ملک ایک دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔انتہاپسند نریندرمودی اور تابعدارجنرل بپن راوت امن عالم کے لئے بڑا خطرہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔

