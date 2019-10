لیجنڈری اداکار فردوس جمال کو عمران اشرف کا کردار ’ بھولا‘ پسند نہ آیا، ایسی خامیاں بیان کردیں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) لیجنڈری اداکار فردوس جمال نے اداکار عمران اشرف کو ’بھولا‘ کا کردار ادا کرنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران اشرف نے اس کردار میں ایکٹنگ کی ہے لیکن اس کو جیا نہیں ہے۔

نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے لیجنڈری اداکار فردوس جمال نے کہا کہ آج کل کے اداکار دراصل ماڈلز ہیں ، یہ شو پیس ہیں، انہیں ابھی یہ شعور نہیں آیا کہ اداکاری کوئی اور چیز ہے۔ ’کسی ڈیپارٹمنٹل سٹور میں ڈمی ہوتی ہے، سٹور والا روزانہ اس کی کبھی وگ بدل دیتا ہے کبھی عورت بنادیتا ہے کبھی مرد بنادیتا ہے، ہر روز کپڑے بدل دیتا ہے، اس وقت ہمارے نوجوان اداکاروں کی بھی بد قسمتی سے ایسی ہی صورتحال ہے۔‘

اداکار عمران اشرف کی جانب سے ڈرامہ سیریل ’ رانجھا رانجھا کردی‘ میں بھولا کا کردار نبھانا بھی فردوس جمال کو خاص پسند نہیں آیا اور انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ فردوس جمال نے کہا کہ عمران اشرف نے بھولا بننے کی اداکاری کی ہے لیکن وہ حقیقت میں بھولا بنے نہیں۔ ’ ایکٹ کرنا اور ہے اور اس کو جینا اور ہے، عمران اشرف نے اس کو ایکٹ کیا ہے، یہ کردار اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور انہوں نے اسے جیا ہے، بد قسمتی یہ ہے کہ آج کل وہ پرفارمنسز دیکھی ہی نہیں ہیں۔‘

#firdousjamal sahab’s comments over #imranashraf character #bhola. Says regarding new actors, “performer tou koi nahi hai, ye saray showpieces hain! Inko ye shaur nahi aya k adaakaari koi aur cheez hai.” Do you agree? #hamaremehman @ARYNEWSOFFICIAL pic.twitter.com/RpVgYtfhaw