حیدر علی اور ذیشان ملک نے نئی تاریخ رقم کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیشنل ٹی 20 کپ کے افتتاحی میچ ہی ریکارڈ بن گیا اور نوجوان بلے بازوں نے تاریخی پارٹنرشپ قائم کر کے تمام ریکارڈز توڑ دئیے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ناردرن نے خیبرپختونخوا کوجیت کیلئے 243 رنز کا ہدف دیا جس کی نمائندگی کرنے والے حیدر علی اور ذیشان ملک نے دوسری وکٹ کیلئے 185 رنز کی ریکارڈ شراکت داری قائم کی۔

19-year-old Haider Ali and 23-year-old Zeeshan Malik partnered for 180 today which goes down as the highest second wicket partnership in the history of the #NationalT20Cup

Previous best was between 169* between Yasir Hameed and Younis Khan in 2014#HarHaalMainCricket | #NORvKP pic.twitter.com/RJMA9mOBY7